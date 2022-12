La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, conversa con el doctor Carlos Francisco Fernández, editor de Salud de EL TIEMPO, sobre los puntos clave de la Reforma a la Salud y la situación actual del sistema sanitario.

Algunos de los puntos clave de la Reforma son: la priorización de la Atención Primaria en Salud, la superación de la intermediación financiera, la dignificación del Talento Humano en Salud, el fortalecimiento de la red hospitalaria y el enfoque territorial en la prevención en salud.

Vemos como en el último reporte semanal del covid-19 la mortalidad ha incrementado ¿cómo estamos en esta situación?

Es muy preocupante que tengamos este aumento de mortalidades sobre todo porque la vacuna evita que se presenten estos eventos. Estamos viendo que las personas que están muriendo son mayores de 70 años que no tienen sus esquemas completos y sus refuerzos. Tenemos esta vacuna gratuita y accesible que podrían evitar estas muertes.

¿Hay vacunas?

Claro que sí. Tenemos disponibilidad en todo el país. Hemos dispuesto 4.000 puestos en centros comerciales donde cualquier ciudadano puede acercase y salvar su vida en un momentico, porque estas vacunas salvan vidas y eso está demostrado.

Hablemos un poco sobre volver al tapabocas

Entendemos el agotamiento que tienen los ciudadanos por todas las medidas que se tomaron con anterioridad, por eso se mantiene la obligatoriedad del tapabocas únicamente en transportes masivos, centros hospitalarios y lugares geriátricos. Además, estamos haciendo la recomendación de que en espacios cerrados o abiertos donde haya poca ventilación es importante utilizar el tapabocas. La pandemia no ha terminado y podemos evitar muchas muertes.

¿Cómo estamos con la viruela del mono?

El ministerio de Salud está haciendo seguimiento a la enfermedad porque han disminuido los casos y esta condición se ha estabilizado en América Latina y en Colombia. La afección se ha concentrado en población con prácticas de riesgo y en cuatro ciudades fundamentalmente que son Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

Dicen que el gobierno se está haciendo el de "la vista gorda" con el tema de las vacunas ¿cómo es eso?

En este momento estamos a la espera de que lleguen las donaciones en los próximos días de la vacuna japonesa que conseguimos en un acuerdo bilateral que se realizó con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vemos que las cifras de quemados casi sobrepasan las del año pasado ¿qué pasa con eso?

Estamos muy preocupados sobretodo por los menores de 18 años. Estamos superando las cifras del año pasado, cuando no debería usarse pólvora, se puede celebrar sin pólvora. Asimismo, a niños, niñas y adolescentes no se les puede vender ni dar pólvora, luego no entendemos por qué pasa esto.

Existe una cantidad de víctimas mortales por intoxicación con alcohol adulterado ¿qué hacemos con este problema de salud pública?

Este es un asunto en el que hay que aplicar el sentido común. Se debe comprar el licor en zonas seguras y se debe tener en cuenta que está prohibida la venta a niños, niñas y adolescentes de licor. Desde el Invima ya estamos averiguando cuál es el tipo de licor que están vendiendo. ¿Esto cómo se supera? Comprando en sitios seguros.

¿Usted vino para acabar con el sistema de salud?

Para nada y es importante que los ciudadanos tengan claro que el gobierno de Gustavo Petro no va a destruir el sistema de salud. Cualquier cambio que hagamos va a construir sobre lo construido. Es imposible hacer una Reforma a la Salud sin tener en cuenta lo que ya existe, los avances, los acumulados y en eso pueden tener completa tranquilidad.

Dicen que este gobierno llegó para quedarse con la plata de la salud ¿eso es verdad?

La salud siempre ha estado financiada por el Estado; financiada públicamente por los aportes de los trabajadores que se hacen en las cotizaciones y los impuestos de los colombianos. Entonces decir que el gobierno se quiere quedar con los recursos es un contrasentido porque todos los tratamientos que las personas reciben en los hospitales los está pagando el Estado con recursos públicos y aportes de todos los colombianos.

¿Es verdad que quiere devolvernos al seguro social de antes y al sistema de salud de antes de los años 80?

No es verdad. No se puede comparar el sistema de salud que existía antes de 1993 con el sistema de salud actual. En ese momento el Estado aportaba menos de 3,5 % del PIB. Un punto porcentual del PIB está entre 10 y 11 billones de pesos. Era un sistema con muy poca financiación por parte del Estado. Uno de los grandes avances de la Ley 100 -que nosotros queremos mantener- es que el Estado aumentó su financiación y el otro año será mucho más alto que los años anteriores, a 8 puntos porcentuales del PIB. Luego no es ni siquiera comparable un sistema que tenía menos de la mitad de la financiación que hoy tenemos. Hoy tenemos más plata y más recursos.

