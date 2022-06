La Organización Mundial de la Salud aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección federal al aborto hará aumentar la mortalidad materna.



El director general de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, reiteró que todas las mujeres deben poder elegir sobre su cuerpo y su salud; defendió que el aborto seguro es parte de la asistencia sanitaria y que restringirlo empuja a las mujeres y a las niñas hacia los abortos inseguros, que provocan complicaciones e, incluso, muertes.



“Las pruebas son irrefutables. Limitar el acceso al aborto seguro cuesta vidas y tiene un gran impacto, especialmente en las mujeres de las comunidades más pobres y marginadas”, sostuvo.



La doctora Soumya Swaminathan, jefa científica de la OMS, afirmó que la prohibición del aborto no contribuiría a reducir el número de procedimientos, sino que provocará que las mujeres se sometan a abortos inseguros.



"Lo que hacen estas prohibiciones (...) es poner a las mujeres en manos de personas que están ahí para explotar la situación, practicando abortos inseguros y, muy a menudo, provocando un enorme daño a su salud y a veces la muerte, porque es muy fácil contraer una infección, desarrollar sepsis y morir", señaló Swaminathan.



La especialista insistió en que los abortos son parte de los cuidados médicos para las mujeres. “En muchos países un gran porcentaje de la mortalidad materna se puede atribuir a los abortos inseguros”, añadió



En los últimos años, la tendencia de los países ha sido la de aumentar el acceso, incluso en regiones donde había una fuerte oposición, como América Latina, explicó. "Es lamentable ver cómo algunos países retroceden", dijo Swaminathan, citando la decisión de Estados Unidos.



Tedros sostuvo que la recomendación para el resto del mundo es que vean este asunto no solo como una cuestión de derechos, sino también como una medida para salvar vidas. “No entiendo la diferencia entre los ‘proelección’ y los ‘provida’. Para muchas mujeres no es ni siquiera una elección, es una decisión para salvar su vida y hay que entender esto bien”, insistió.

