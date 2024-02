Salud: La respuesta de la Adres a las órdenes de la Corte sobre Presupuestos Máximos

Luego de que la Corte constitucional se hubiera pronunciado ayer sobre ciertas irregularidades en la suficiencia de los Presupuestos Máximos en la salud y ordenara al Ministerio de Salud pagar las deudas pendientes de 2021, 2022 y 2023 en los próximos 6 meses, el director de la Adres, Félix León Martínez, le dijo a EL TIEMPO que los Ministerios de Salud y Hacienda ya han adelantado todas las acciones necesarias para el reconocimiento y pago de estos recursos.



"De ello hemos informado públicamente, anunciando que más de dos billones de pesos serán cancelados en las próximas semanas, con lo cual quedarán cubiertas todas las obligaciones que se tienen por este concepto y que señala la Corte Constitucional", aclaró.

Tras los señalamientos de la Corte, los gremios de las EPS advirtieron que el valor fijado para los Presupuestos Máximos de 2024 era insuficiente.



De acuerdo con las cifras de la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se habrían destinado $218'919.215.478 pesos para el régimen contributivo y 96'491.615.861 para el subsidiado.



Según Acemi, (gremio de las EPS del régimen contributivo) esto representa una disminución en el valor del rubro de casi el 90 % con respecto al año pasado, lo que supondría otra complicación añadida a la crisis financiera por la que atraviesa el sistema.



En diálogo con EL TIEMPO, el director de la Adres aclaró lo siguiente: "Todos los finales de año se presentan dificultades para definir un presupuesto que garantice desde el comienzo de año la cobertura total de los rubros para la siguiente vigencia. Las negociaciones del Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda y el DNP acaban por establecer un presupuesto inicial que no cubre la totalidad de las proyecciones de gasto, dado el hecho de que el presupuesto presentado no puede aprobarse en rojo".



Según Martínez, lo mismo sucedió el año anterior (y todos los años). Aseguró que el presupuesto inicial dejaba sin financiamiento rubros por aproximadamente nueve billones de pesos, que posteriormente habrían sido incorporados progresivamente, mediante el presupuesto adicional del Gobierno, la Ley del Plan, recursos de deuda pública y saldos de ejecución reorientados. "Para este año las necesidades que no cubre el presupuesto inicial del sector se estiman en cerca de cuatro billones de pesos", mencionó.



Asimismo, especificó que definido el valor de la UPC, que es la variable que determina el 90% del presupuesto, se prioriza este gasto y se distribuye el resto de los ingresos estimados como ciertos en los demás rubros, en la medida de las prioridades, pero de inmediato se desencadenan los mecanismos y acciones para poder incorporar nuevos ingresos y gastos al presupuesto, comenzando por los saldos de vigencias anteriores.



"Quiere decir lo anterior que, aunque el presupuesto inicial sea insuficiente para las necesidades del año en un determinado rubro, este se va adicionando progresivamente a lo largo de la vigencia hasta cubrir las necesidades. Por dicha razón no viene al caso suponer que no se va a cubrir lo legalmente establecido", indicó.

Respuesta de la Adres a las peticiones de la Corte Constitucional

Félix León Martínez, también explicó a este diario lo referente a los retrasos en los pagos de Presupuestos Máximos y respondió, punto por punto, las peticiones del alto tribunal:



i) Dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021.



El reajuste de los presupuestos máximos de 2021, dejado sin financiamiento por el anterior Gobierno, ya fue cancelado a mitad del año 2023.



ii) Dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, presente un cronograma en el que establezca las acciones necesarias para reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Este plan de trabajo no podrá exceder el término de 6 meses para su culminación.



En la aprobación del Plan de Desarrollo 2022-2026, Ley 2294, artículo 153, Gobierno y Congreso reconocen y ordenan pagar con cargo a deuda pública algunas deudas que no fue posible incorporar en la adición presupuestal de 2023. En el mes de octubre, el Confis aprueba la incorporación de 819.000 millones correspondientes al ajuste de presupuestos máximos de 2022 y decide que se tramitará su pago a comienzo de esta vigencia.



De tal modo que ya se establecieron las acciones necesarias para reconocer y pagar esta deuda y también un cronograma que garantizará el pago en el primer trimestre del año, seguramente antes del plazo dado por la Corte para presentar el cronograma.



iii) Dentro de los 30 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, si aún no lo ha hecho.



Los recursos correspondientes a presupuestos máximos del mes de octubre ya fueron reconocidos y cancelados en octubre y los correspondientes al mes de noviembre fueron reconocidos y girados la última semana de diciembre. Resta tan solo el pago correspondiente a diciembre de 2023 que se integrará al pago del ajuste final de 2023 en este mismo mes de febrero, pues ya el Ministerio de Hacienda asignó los recursos necesarios.



iv) Dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, presente un cronograma para definir la metodología de reajuste definitivo de los techos del año 2023, y se fijen y cancelen los reajustes finales. Este plan de trabajo no podrá exceder el término de 6 meses siguientes a la terminación de la vigencia de 2023.



Como se señaló en el punto anterior, el pago del ajuste final de 2023 se hará efectivo este mismo mes de febrero, pues ya el Ministerio de Hacienda asignó los recursos necesarios. De modo que reconocimiento y pago serán realidad mucho antes del plazo que concede la Corte, pues ya se han surtido todos los pasos necesarios. Resta el último, previo al pago: la expedición de las resoluciones por parte del Ministerio de salud y la aceptación por parte de las EPS, para su giro por parte del Adres.

Otras noticias