Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proyectada hacia el año 2050, la resistencia a los antibióticos podría costarle al mundo 100 millones de dólares. Esta realidad, ha motivado acciones para intentar contrarrestar la crisis, y por eso el Unisabana Center for Transational Science de la Universidad de La Sabana junto a The Institute of Health metrics and Evalution (Universidad de Washington) y la Universidad de Oxford, se juntaron para hacer una investigación acerca de la resistencia a los antibióticos en América.

¿Qué produce la resistencia a los antibióticos?

La resistencia antimicrobiana (RAM) hace referencia a cómo las bacterias, virus y parásitos comienzan a crear inmunidad a los antibióticos haciendo que los tratamientos tomen más tiempo de lo esperado en hacer efecto, o incluso pueden llegar a ser ineficientes para tratar infecciones. Sin embargo, dichas bacterias no son necesariamente contraídas en poblaciones de riesgo u hospitales, y pueden surgir cuando un paciente tiene una herida abierta o se enfrenta a proceso de cicatrización difícil.

Tomar medicamentos a deshoras puede generar RAM. Foto:Getty Images Compartir

Dejar de repente el tratamiento asignado por el médico, tomar medicina a deshoras y automedicarse son algunas de las causas que pueden llegar a causar la RAM. Tan solo en el año 2019 se presentaron 1.27 millones de muertes asociadas a esta causa y las cifras dicen que el 11.1 % fueron en América.

Teniendo en cuenta este panorama el estudio titulado The burden of antimicrobial resistance in the Americas in 2019: a cross-country systematic analysis (La carga de la resistencia a los antimicrobianos en las Américas en 2019: un análisis sistemático entre países) se dio a la tarea de revisar cómo han sido los avances en varios países del continente con el fin de determinar en qué lugares se hace necesario dedicar mayor cantidad de esfuerzos para contrarrestar la RAM pues incluso la OMS ha alertado sobre los costos que esta situación puede traer a todos los sistemas de salud en el mundo, una cifra que para el 2050 se estima en el orden de los 100 billones de dólares.

“Los resultados actuales revelan que el creciente e inapropiado uso, de los antibióticos está impulsando un aumento acelerado de la resistencia a los antimicrobianos, amenazando la vida de millones de personas”, expone el doctor Luis Felipe Reyes, líder del Unisabana Center for Transational Sience.

En ese orden de ideas, países como Haití, Bolivia, Guatemala, Guyana y Honduras presentan la mayor tasa de mortalidad por RAM con 90 muertes por cada 100.000 personas; mientras que países como Canadá, Colombia, Cuba, Jamaica y Estados Unidos se presentan casos de mortalidad por RAM pero en una proporción más baja; se notificaron menos de 50 muertes por cada 100.000 personas en el año.

Es clave, según expertos, socializar a la población aspectos importantes como la toma de las dosis exactas a las horas correctas y la importancia de no automedicarse. Foto:Getty Images Compartir

Medidas implementadas en Colombia para controlar el uso de los antibióticos

En Colombia, según expertos, es alentador observar cómo el trabajo adelantado –desde el personal médico hasta los mismos distribuidores de medicamentos– ha contribuido en el control del uso de antibióticos para prevenir el continuo surgimiento de resistencias.

Sin embargo, es crucial recalcar que, aunque se avanza en la resistencia antimicrobiana, el problema continúa y sigue requiriendo atención inmediata.

“No podemos ni bajar la guardia ni subestimar la seriedad de la situación. Es momento de redoblar esfuerzos, continuar con las prácticas que están dando resultados y explorar nuevas estrategias para enfrentar este desafío de manera integral”, manifiesta Reyes.

En ese sentido, si bien a lo largo de la historia –particularmente en la región las Américas– se ha realizado un trabajo de vigilancia sobre la RAM, aún existen desafíos para traducir estos resultados en acciones públicas.

La razón va más allá de los datos; existen otras variables que también inciden en los resultados como la falta de acceso a estos medicamentos y servicios básicos de atención médica, por lo que para los expertos del estudio, entre las soluciones rentables están “las políticas que prevengan las infecciones, especialmente entre las personas de grupos de edad más afectados por las enfermedades infecciosas”.

Sin embargo, en el caso de los países en donde sí se tiene acceso, sugieren enfatizar los controles en la administración de los antibióticos y cuantificar los casos de RAM a través de registros unificados nacionales que se actualicen en tiempo real para que se pueda evaluar la evolución del problema y cómo las medidas de salud pública tienen un impacto en el país.

Tres claves para la prevención de la RAM, según expertos

Educar a los médicos sobre la cuáles son las formas adecuadas de usar los antibióticos. Socializar a la población aspectos importantes como la toma de las dosis exactas a las horas correctas y la importancia de no automedicarse. Procurar la venta de estos medicamentos exclusivamente con fórmula médica.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET