La ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, en conversación con la audiencia de las plataformas digitales de EL TIEMPO, respondió todas las inquietudes planteadas sobre el sector que versaron desde la situación actual de la salud pública hasta los potenciales desenlaces de la Reforma que se discutirá en el Congreso en la primera parte del 2023.

Inicialmente hizo un llamado para mantener las medidas para enfrentar el covid-19 que muestra un repunte en el país, manifestar que la viruela del mono se encuentra controlada y que próximamente se empezarán a distribuir las vacunas, insistir en que la pólvora está prohibida y que se están reforzando las medidas para dar con los responsables de los incidentes con el licor adulterado, Corcho, por primera vez, en un canal abierto respondió todas las inquietudes planteadas, de las cuales se han seleccionado algunas.

¿Usted vino para acabar con el sistema de salud?

Para nada y es importante que los ciudadanos tengan claro que el gobierno de Gustavo Petro no va a destruir el sistema de salud. Cualquier cambio que hagamos va a construir sobre lo construido. Es imposible hacer una Reforma a la Salud sin tener en cuenta lo que ya existe, los avances y los acumulados. Con esto, los ciudadanos pueden tener completa tranquilidad.

Dicen que este gobierno llegó para quedarse con la plata de la salud ¿eso es verdad?

La salud siempre ha estado financiada por el Estado; es un financiamiento público basado en los aportes de los trabajadores con sus cotizaciones y los impuestos que pagan todos los colombianos. Decir que el gobierno se quiere quedar con estos recursos es un contrasentido porque todos los tratamientos que las personas reciben los paga el Estado con recursos públicos que son de todos los ciudadanos.

¿Es verdad que lo que se construirá es un gran seguro social que manejará todo?



No es verdad. No se puede comparar el sistema de salud que existía antes de 1993 con el actual. En ese momento el Estado aportaba menos de 3,5 por ciento del PIB. Era un sistema con muy poca financiación por parte del Estado. Uno de los grandes avances de la Ley 100, que nosotros queremos mantener, es que el Estado aumentó su financiación. El año entrante, se alcanzará el nivel más alto de recursos para la salud que en términos del PIB serán 8 puntos porcentuales. Luego no es ni siquiera comparable con un sistema que tenía menos de la mitad de la financiación de hoy. Actualmente las cosas son diferentes.

¿Usted le va a entregar la salud a los alcaldes y los gobernadores en medio de un proceso electoral?

No es cierto. Hoy los gobernadores y los alcaldes manejan recursos de la salud que tienen que ver con la promoción y la prevención y continuarán siendo manejados por ellos. Los recursos de la prestación de servicios de clínicas y hospitales -que son públicos- no son manejados por estos mandatarios y el gobierno nunca ha propuesto esto. De lo que se trata es que directamente se les paguen a las clínicas y los hospitales para que puedan prestar su servicios de manera oportuna y con calidad además de formalizar a sus trabajadores.

¿Usted es enemiga la participación del sector privado en el sistema de salud?

El sector que más se va a beneficiar es el privado porque en la Reforma la prestación del servicio y la atención en sí va a estar a cargo de hospitales tanto públicos como privados. De hecho, el 80 por ciento de la prestación de servicios es privado. El sistema seguirá siendo público, privado y mixto. El sector privado se beneficiará mucho porque se les pagará de manera directa para atenuar las quejas de las deudas enormes que existen con ellos.

¿Usted va a llenar al país de médicos cubanos?

No, eso no es cierto. Nosotros tenemos 120.000 médicos aproximadamente y, por supuesto, que necesitamos más. Las Universidades tienen que hacer sus esfuerzos para que puedan formar más médicos, pero con los que tenemos en el país el sistema se puede defender porque la salud no solo reposa sobre el médico, vamos a necesitar psicólogos, odontológos, terapeutas ocupacionales, jefes de enfermería. En ese sentido, en el país tenemos un personal que alcanza aproximadamente el millón de personas.

¿En la Reforma planteada se va acabar el aseguramiento?



No, eso no es cierto. Todos los colombianos pueden tener la tranquilidad de que en medio de la Reforma a la Salud y la transición van a seguir asegurados. En este caso el aseguramiento social se mantiene, lo mismo que su financiación por el Estado. Eso no cambia, pero se va a potenciar para que dicho aseguramiento tenga los recursos suficientes y en los lugares donde se prestan los servicios.

¿El sistema de Salud se va a Estatizar?

No, el sistema de salud no será estatizado. Es de financiación pública y siempre lo ha sido, eso no es de este gobierno. Hoy los recursos de la salud se recaudan en un fondo público y esto no creó este gobierno. Hay que insistir en que las clínicas y los Centros de Atención Primaria que sean privados y que atienden a la gente, van a continuar haciéndolo. El sistema no puede ser estatizado de ninguna manera. Repito, la prestación del servicio en Colombia es mayoritariamente privada, hay que protegerla y la Reforma lo hará.

¿Cómo se van a consolidar las redes integradas e integrales de servicios?

Es un asunto muy sencillo. Usted hoy está afiliado a una EPS, pero realmente está afiliado al Estado a través de una EPS porque finalmente el Estado es el que paga todos sus tratamientos. Como la salud es un derecho fundamental usted necesita registrarse. ¿Dónde se registra? en todo el país habrán Centros de Atención Primaria en Salud, públicos, privados y mixtos. Puede ser el mismo donde a usted lo atienden actualmente. Queremos que haya centros médicos por cada 20.000 o 25.000 habitantes, pero en las zonas dispersas del país podrá ser el hospital que existe en el municipio. Ese Centro de Atención Primaria en Salud, debe resolver casi todo y si necesita algo más especializado habrá una red de prestación de servicios pública y privada de mayor nivel de complejidad para remitir al paciente.

¿La gente podrá escoger libremente su prestador?

Habrá diversas opciones dentro de toda la prestación de servicios en un territorio. En ese sentido, la gente podrá escoger si quiere ir a un hospital privado o público. Por ejemplo, si quiere esperar largo tiempo para una cita en una entidad de su preferencia o asistir a otra donde se la otorguen más rápido. Lo que queremos es que sea lo más cerca de donde viven las personas.

Pero hoy los hospitales públicos tienen muchos problemas ¿qué hacer con ellos?



Estamos proponiendo hacer un cambio en la financiación de los hospitales en zonas rurales y dispersas. No se le puede pedir a los hospitales de la Colombia profunda que sobreviva con la venta de servicios. Ellos tienen que estar abiertos 24 horas haya o no pacientes, porque la salud es un derecho fundamental. En ese sentido, hay que compensarlos económicamente para que puedan ejercer su función, mantener a los trabajadores y contar con los insumos suficientes.

¿Se va a acabar la medicina prepagada?



No, eso y los seguros voluntarios van a continuar.

¿Cómo va el proyecto de reforma?



Ese proyecto de reforma que está siendo diseñado con la participación de la sociedad civil está en revisión jurídica y será dado a conocer a la presidencia de la República para luego tener un difusión pública y realizar la discusión que una medida como esta amerita. Por supuesto que puede tener cambios. Esto no está escrito en piedra

¿Cuáles son los pilares de dicha reforma?

Los cinco grandes temas son: la atención primaria en salud como eje fundamental del sistema; la laborización y unificación de los trabajadores y trabajadoras de la salud; crear un sistema de información público transparente para conocer el flujo de los recursos del sistema de salud y poder tomar decisiones de política pública; superar la intermediación financiera del sistema para que haya un flujo directo en el pago a prestadores públicos y privados; la política de fortalecimiento humano; la política de ciencia, tecnología e innovación, y vamos a retomar todo el tema de regulación de precios de medicamentos.

La asamblea de la OMS recomienda la producción local de medicamentos. ¿Qué hay sobre eso?



El país debe buscar la forma de producir medicamentos para la solución de problemas específicos. Esa es una tarea en la que estamos comprometidos. Estamos buscando socios para agenciar la producción nacional de vacunas, de fármacos para enfermedades olvidadas. De la mano con el sector privado.

¿Los colombianos pueden dormir tranquilos?

Sí, completamente.

