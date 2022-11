Hace tres días que las plataformas y canales digitales de la EPS Sanitas no funcionan, con las redes sociales llenas de quejas de usuarios y las sedes colapsadas, el panorama es desalentador y no parece haber solución hasta ahora.



Desde el pasado domingo 27 de noviembre, a través de redes sociales, los afiliados a la entidad promotora de salud (EPS) Sanitas denunciaron algunas demoras y fallas en la página web de la entidad, pero el asunto no parecía estar fuera de las fallas comunes que se pueden presentar en una plataforma.

Sin embargo, el lunes 28 de noviembre empezaron a circular más y más quejas de los ciudadanos, al ver que no podían acceder a sus servicios normalmente.



Sin tener ninguna claridad sobre el problema que les aquejaba, los usuarios de la EPS recibieron en horas de la tarde un mensaje de texto en el que se informaba una anomalía en el sistema.



"Estamos presentando intermitencia en el acceso a nuestros canales de atención, esperamos restablecer el sistema antes de 48 horas", ese fue el anuncio de Sanitas a sus afiliados, quienes no entendían lo que pasaba.



Mientras tanto, a través de Facebook, Twitter e Instagram, las personas publicaban diferentes fotografías y videos en los que se veían filas de usuarios y salas de urgencias repletas de afiliados inconformes.

A esta hora en la intalaciones de urgencia de sanitas av 13, personas en el piso y con fuertes dolores. Cuando nos acercamos a preguntar nos dicen que no hay sistema hacemos un llamado para que esto se revise merecemos un trato digno @SectorSalud @Supersalud @sanitas @personer pic.twitter.com/iYahaj59Td — maria eugenia cruz a (@maucruz69) November 28, 2022

Uno de esos afiliados es Alejandro Mera, quien asegura que siempre utiliza los canales virtuales de la EPS para gestionar su servicio, pero ha sido imposible pedir o reagendar sus citas médicas.



"Los canales digitales que ellos tienen no permiten que se comunique fácilmente con un usuario, y ahí hay fallas en el servicio. Tienen barreras digitales. La experiencia es terrible porque no hay manera de que le den solución al tema o agendar a través de otro canal", aseguró.



En medio de la zozobra, el martes 29 de noviembre Keralty, el grupo de la EPS Sanitas y Colsanitas, envió a sus afiliados y al público en general un comunicado, en el que informó que la entidad fue objeto de un ciberataque y trabaja para solucionar este problema.



"Identificamos una falla técnica general en nuestros sistemas, incluidos aquellos que nos permiten atender los requerimiento de nuestros afiliados. Luego de avanzar en las investigaciones hemos determinado que fuimos víctimas de un ataque cibernético a nuestros servidores y plataformas digitales", reza el documento.

Buen día, trabajo para la EPS Sanitas y quisiera hacerle saber a los usuarios que NO tenemos acceso a nuestro sistema, es de gran ayuda que lleven a sus consultas los exámenes, valoraciones anteriores y toda la documentación que corresponda.



Por favor 🔁



Gracias. pic.twitter.com/v0EFbTDTVR — Katherin Quintero (@La_YeK_Silva) November 29, 2022

A pesar de que en el comunicado la empresa aseguró que implementaría "los planes de contingencia necesarios para mantener el servicio", el martes en la noche seguían lloviendo los reclamos en las redes sociales, alegando una revisión urgente del caso.

Cristina tuvo que recurrir a la plataforma de videos YouTube para poder hacer las terapias que debe proporcionarle Sanitas. FACEBOOK

Asimismo, Keralty afirmó en el documento que mantenían las puertas de sus instalaciones abiertas para atender los requerimientos, pero los videos en que compartieron los usuarios mostraban a menores de edad, adultos mayores y personas en sillas de ruedas esperando sin certeza a ser atendidas.



Los afiliados que decidieron permanecer en sus casas también están preocupados, pues al mediodía de este miércoles 30 de noviembre aún no saben cómo gestionar sus servicios de salud.



A Valentina Lizcano, como a muchos otros usuarios, la falla en las plataformas de la EPS la dejó sin poder agendar una cita médica urgente. Por otro lado, personas como Natalia Maffiold no pudieron ni siquiera asistir a las citas que ya tenían programadas, pues dicen que desde la semana pasada los canales de la EPS se encontraban en "actualización", y no hay "poder humano" que les ayude.

El colmo la falta de adaptación de #EPS #sanitas a la caída de sistema que tienen. Urgencias no está tan lleno y los médicos llamando pacientes cada hora. Pacientes esperando más de 4 horas incluso adultos mayores @MinSaludCol @carolinacorcho — Dra. Alejandra Rosero Rojas (@AlejandraTotora) November 29, 2022

El problema en los servicios de la entidad preocupa sobre todo a los pacientes con riesgo de vida, quienes necesitan de controles periódicos para monitorear su estado de salud y medicamentos vitales para sus tratamientos.



Para Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, la situación es grave, porque "hay unos pacientes que están en tratamiento y si no tienen acceso a los especialistas no tienen tratamiento".



Según Castellanos, el colapso de la atención derivado del hackeo del sistema vulnera los derechos de los usuarios, "pero también se está interrumpiendo el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas graves, como el cáncer, por ejemplo".



Ese es el caso de Cristina Morales, de 61 años, quien padece un cáncer de mama, es hipertensa, tiene hipotiroidismo, ha sufrido de trombos y fue sometida a un reemplazo de cadera el pasado 23 de noviembre tras un diagnóstico de artrosis.



Luego de salir de la Clínica Colombia en la noche del jueves 24, la EPS le entregó una orden para cita de control de cirugía, una para realizarse diez terapias físicas domiciliarias y una para su examen de anticoagulación.

Sin embargo, las órdenes nunca pudieron ser autorizadas, pues a través de la vía telefónica le informaron de la "actualización" de la plataforma, y fue imposible acceder al servicio a través del Asesor virtual, el Chat Ana María y la Oficina virtual (canales de atención de Sanitas).



Tras conocer del ciberataque a la EPS, Cristina tuvo que recurrir a la plataforma de videos YouTube para poder hacer las terapias que debe proporcionarle Sanitas. Lo que más le preocupa a la paciente es que tampoco ha podido reclamar los medicamentos que debe tomar por sus comorbilidades, pues sin sistema es imposible autorizar su entrega.

Los equipos de tecnología continúan trabajando de manera permanente para contener estos ataques y restablecer el 100 % de los servicios. FACEBOOK

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) le pidió a la entidad dar a conocer el plan de contingencia para garantizar la continuidad de sus servicios, a los que se encuentran afiliados cerca de 5,5 millones de colombianos.



En la tarde de este miércoles, Sanitas EPS se pronunció sobre este suceso a través de un comunicado, en el que aseguró que entendía el malestar y los inconvenientes que esta coyuntura generaba en los usuarios del servicio.

“Nuestra prioridad es la salud de los usuarios y sabemos el impacto que tienen para ellos los problemas de atención que se están presentando”, reza el documento, en el que la entidad aclaró que han puesto en marcha un plan de contingencia en todo el territorio nacional para —dentro de las limitaciones producidas por este acto— continuar atendiendo a los usuarios que llegan cada día.



“Tenemos a su disposición, en total operación, 10 clínicas y 6 centrales de urgencia, 61 centros de laboratorio clínico, 32 centros diagnósticos, 107 centros médicos y alrededor de 19 mil profesionales de la salud y colaboradores, enfocados en prestarles el mejor servicio posible”, aclaró la EPS.

Usuarios de la EPS Sanitas han publicado videos en redes, donde se ven filas de usuarios y salas de urgencias repletas de afiliados inconformes. Foto: EL TIEMPO

Adicionalmente, la entidad explicó que para la atención, tanto telefónica como presencial, los usuarios pueden resolver sus necesidades acercándose a las 131 oficinas disponibles en el país, o hablar con cerca de 2.500 colaboradores para resolver cualquier duda sobre resultados de laboratorio, pruebas, citas y autorizaciones.



La EPS fue enfática en señalar que los equipos de tecnología continúan trabajando de manera permanente, durante las 24 horas del día, para contener estos ataques y restablecer el 100 % de los servicios.



“En esta labor estamos contando con el apoyo de expertos nacionales e internacionales con amplio conocimiento en este tipo de situaciones. Seguiremos trabajando bajo los más estrictos estándares de seguridad hasta lograr recuperar al 100 por ciento de nuestra operatividad”, aseveró.



De acuerdo con el documento oficial, todos los centros de la EPS continúan abiertos y operativos. Aunque el servicio de sus canales digitales y su sistema sigue presentando fallas tras las 48 horas en las que esperaban solucionarlas.

