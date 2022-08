finales de junio del 2020, la periodista Adriana Giraldo notó una rayita roja que se extendía del borde de su ojo derecho hasta un lunarcito que tenía en el pómulo. “Si hubiéramos estado en una circunstancia normal, a la media hora hubiera ido a donde mi dermatóloga, pero estábamos en plena pandemia, con todo y cuarentena, cuando nada estaba funcionando. Solo hasta noviembre pedí una cita, cuando se comenzaron a retomar poco a poco algunas actividades”, cuenta.



(Siga leyendo: Sueros: gotas que le dan vitalidad a su piel)

De esa consulta salió con una orden para un mapeo corporal, algo que ella acostumbra hacer desde hace mucho tiempo. Este examen permite hacer una revisión de la piel y examinar con detalle alteraciones cutáneas (forma, tamaño, color, etc). “Fuera de que hay pocos centros que hagan este procedimiento, había muchas citas represadas. Me dieron una para enero”, recuerda la periodista.



(De su interés: Conozca el concurso literario para concientizar sobre el cáncer de piel)



Por el resultado de estas imágenes, le hicieron una biopsia y, casi un mes después, esta arrojó el diagnóstico: cáncer de piel, más exactamente, un carcinoma escamocelular.

“Ya era marzo, cuando me dijeron que me tenían que operar porque habían quedado muchas más células cancerosas. Esto ya era una cirugía mayor”.



Hoy, dos años después, Adriana reconoce que se demoró en consultar por las mismas razones que lo hicieron muchos en ese extraño año de la pandemia: los servicios de salud estaban concentrados atendiendo pacientes por covid-19, obviamente ellos eran la prioridad, pero también por el temor al contagio.



“La pandemia influyó en que impidió el acceso oportuno a las consultas por parte de los pacientes y/o a la continuidad de los tratamientos. Las lesiones de la piel no eran una prioridad. En los primeros dos años de pandemia, la gente estaba encerrada en sus casas, no había citas médicas, esto implicó que no se hicieron diagnósticos a tiempo y ahora dos años después, estamos viendo pacientes con estadios clínicos más avanzados: tumores más grandes, zonas más comprometidas. Y pacientes que ya tenían un diagnóstico previo, no pudieron recibir atención adecuada, por lo que muchos tumores se complicaron e hicieron metástasis”, afirma el doctor Santiago Ariza, médico dermatólogo oncólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología (AsoColDerma).



Esta situación fue común para todo tipo de diagnóstico en cáncer. Según una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (Acho), en el segundo semestre del 2020, entre sus asociados y contestada voluntariamente por 128 especialistas, el 64 por ciento de ellos reportaron en ese momento la disminución en la misma proporción de los diagnósticos nuevos de cáncer.



En un artículo publicado en su sitio web en octubre de hace dos años, agrega que al hacer una búsqueda en el Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), “encontramos que la realización de los principales estudios diagnósticos para detección de cáncer (mamografías, citologías, colonoscopias y estudios de médula ósea) se redujo en promedio un 39 por ciento en el primer semestre del 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019.



“Estos son solo algunos de los estudios vitales para el diagnóstico de cuatro (cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, cáncer de colon, leucemias) de los diez principales tipos de cáncer en el país. No hay razón para pensar que la situación sea distinta para las demás patologías oncológicas”.



El especialista agrega que si bien la red médica está prestando el servicio oportunamente, la demanda supera la capacidad de atención tanto en servicios privados como públicos.



Cabe recordar que el diagnóstico temprano del cáncer es fundamental para la supervivencia de los pacientes. En Colombia, el cáncer de piel que se presenta con mayor frecuencia es el carcinoma basocelular, con el 75 por ciento de los casos, “la mayoría de ellos con buen pronóstico y detección temprana, que no llega a hacer metástasis”, afirma el doctor Ariza. Luego sigue el carcinoma escamocelular, también de buen pronóstico en la mayoría de pacientes. Solo un 5 por ciento avanza y produce metástasis. Y está el 5 por ciento que corresponde a un melanoma, el más agresivo de los cánceres de piel. “Cada año se diagnostican entre 1.500 y 2.000 casos nuevos de melanoma en Colombia”, agrega el especialista.



A pesar de que los casos de melanoma aumentan y de que una posible detección temprana está en manos de quien lo padece, el 52 por ciento de las personas de todo el mundo nunca se han sometido a una revisión de sus lunares por parte de un dermatólogo.



(Le puede interesar: Cáncer de piel una enfermedad para ponerle el lente)



Los efectos secundarios de los tratamientos contra esta enfermedad son una preocupación de salud pública. Según estudios, el 80 por ciento de los pacientes que están recibiendo tratamiento contra el cáncer sufre de efectos secundarios en la piel que disminuyen su calidad de vida debido a que dificultan la realización de tareas domésticas, actividades de ocio y deterioran el funcionamiento social.

Prevención

Los especialistas también afirman que al estar resguardadas en las casas, las personas estuvieron un poco más protegidas de la exposición solar, principal causante del cáncer de piel junto con el uso de cámaras de bronceo y algunos tipos de luz artificial, pero a la vez descuidaron el autoexamen que toda persona debe hacerse con frecuencia.



“Cada dos o tres meses debemos mirarnos de cabeza a pies frente al espejo buscando signos de alerta: manchas que han crecido, lunares diferentes a los demás o que han cambiado de color, tamaño o superficie, aparición de verrugas y lesiones que no cicatrizan o que forman costra constantemente. Hay que ayudarse con un espejo de mano para mirar la zona de la espalda, también revisar las palmas de las manos y las plantas de los pies y el cuero cabelludo”, explica el médico dermatólogo Héctor Prieto, miembro de AsoColDerma.



El doctor Prieto recuerda que las lesiones de cáncer suelen aparecer en personas mayores de 50 y 60 años, como consecuencia de la acumulación por la exposición a los rayos ultravioleta provenientes principalmente del sol sin la debida protección y cuando nos exponemos de forma deliberada al astro mayor para broncearnos.



(Le recomendamos leer: Sumergir la cara en agua con hielo, ¿peligro o beneficio?)



Las personas con más riesgo son aquellas de piel muy blanca, cabello rubio y ojos claros, que con una corta exposición al sol se ponen rojas y se ampollan, y las personas con muchas pecas y/o lunares (más de cien en todo el cuerpo). También hay que tener en cuenta los antecedentes familiares, especialmente si ha habido casos de melanoma.

Es por este motivo que las personas pueden desempeñar un papel proactivo en el proceso de detección del melanoma observándose sus lunares y los de sus seres queridos. La forma, tamaño y color de los lunares pueden ser un llamado de atención, por eso es fundamental implementar una rutina de autocuidado y hacer una revisión constante de estas zonas en la piel.



Los hábitos de prevención y protección deben comenzar desde que somos pequeños. “Tenemos protección física y química. La física empieza con estar bajo techo, caminar por la sombra, buscar parasoles, árboles o toldillos. También está la ropa, con camisas y pantalones de manga larga, los sombreros, la sombrilla, las gafas de sol y las gorras o viseras”, explica el doctor Prieto.



A esto se debe adicionar la protección química con el uso de los protectores solares, por lo menos dos veces al día en un día normal. “Pero si se está de paseo, con piscina o mar, si se suda o se moja, hay que aplicar cada 3 o 4 horas. También si se practica un deporte o se hace ejercicio al aire libre frecuentemente como trotar o caminar”, afirma el especialista.



Y la recomendación final: recuerde hacerse el autoexamen y visitar al dermatólogo por lo menos una vez al año.

‘El reencuentro se siente en la piel’

El cáncer de piel es uno de los capítulos más importantes que se tratarán en el V Congreso de Especialidades Dermatológicas, que se realizará del 12 al 15 de agosto, en Santa Marta, y reunirá a más de 800 médicos para actualizar conocimientos e intercambiar técnicas y experiencias, con el objetivo de compartir avances médico-científicos.



Participarán 40 conferencistas nacionales e internacionales, todo en beneficio de la salud de todos los pacientes que acuden a consulta no solo por cáncer de piel, también por acné, alopecia, dermatitis, psoriasis, vitiligo y tratamientos estéticos, entre otras especialidades dermatológicas.



Una encuesta de AsoColDerma mostró que el 91 % de los colombianos dicen haber sufrido alguna enfermedad de la piel, pese a lo cual un 36 % nunca ha acudido al dermatólogo, los especialistas en cuidar y tratar la piel, el pelo, las uñas y las mucosas.

Más noticias de Salud

-Autobronceadores: ¿son una alternativa segura?







-Cáncer de piel: estos son algunos consejos para proteger la piel del sol