Las agencias de la ONU para la salud y para la infancia se encuentran en alerta, luego de que unos 25 millones de niños no recibieron vacunas rutinarias para otras enfermedades. Las autoridades explicaron que la convergencia de una crisis de hambre con un creciente déficit de inmunización puede provocar muchas muertes infantiles.



Al respecto, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF han publicado datos que demuestran que la pandemia por covid-19 ha provocado el mayor descenso sostenido de la vacunación infantil en 30 años. El porcentaje de niños que recibieron las tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina cayó cinco puntos porcentuales entre 2019 y 2021, hasta el 81%.



Como resultado, 25 millones de niños no recibieron una o más dosis de DTP (difteria, Bordetella pertussis y el tétanos) a través de los servicios de inmunización de rutina solo en 2021.



Esto es equivalente a dos millones más que los que se perdieron en 2020 y seis millones más que en 2019, lo que pone de relieve el creciente número de niños en riesgo de sufrir enfermedades devastadoras pero prevenibles.



El descenso se debe a muchos factores, como el aumento del número de niños que viven en entornos frágiles y de conflicto; la desinformación y los problemas relacionados con el covid-19, como las interrupciones de la cadena de servicios y suministros y el desvío de recursos a la respuesta y las medidas de contención de la pandemia.



"Esta es una alerta roja sobre la salud infantil. Estamos asistiendo al mayor descenso sostenido de la inmunización infantil en una generación. Las consecuencias se medirán en vidas", dijo Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.



De los 25 millones de niños que perdieron vacunas, unos 18 millones no recibieron ni una sola dosis de DTP durante el año. La gran mayoría de ellos viven en países de ingresos bajos y medios, siendo India, Nigeria, Indonesia, Etiopía y Filipinas los que registran las cifras más altas.



Además, se ha perdido más de una cuarta parte de la cobertura de las vacunas contra el virus del papiloma humano que se logró en 2019, que ya era baja con solo un 15% de vacunados con la primera dosis.



Se esperaba que 2021 fuera un año de recuperación. En lugar de ello, la cobertura de la DTP3 retrocedió a su nivel más bajo desde 2008. El descenso en otras vacunas básicas aleja al mundo de las metas fijadas para 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



La cobertura de la primera dosis de sarampión cayó al 81% en 2021, también el nivel más bajo desde 2008. Esto significa que 24,7 millones de niños no recibieron su primera dosis, 5,3 millones más que en 2019, y 14,7 millones no recibieron la segunda dosis.



Asimismo, en comparación con 2019, 6,7 millones más de niños no recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis y 3,5 millones, la primera dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, que protege a las niñas contra el cáncer de cuello uterino.



"La planificación y la lucha contra el covid-19 deben ir de la mano de la vacunación contra enfermedades mortales como el sarampión, la neumonía y la diarrea", dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

