La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el informe 'Acceso a los medicamentos para las ENT: problemas emergentes durante la pandemia de COVID-19 y factores estructurales clave', en el que avisa de que la pandemia afectó al acceso de medicamentos para enfermedades no transmisibles (ENT).

"La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos que enfrentan las personas que viven con ENT para acceder a los medicamentos esenciales. Muchos han visto interrumpido su tratamiento, lo que puede tener graves consecuencias para la salud. Por lo tanto, es muy importante no solo que el tratamiento y la atención de las personas que viven con ENT se incluyan en las respuestas nacionales y los planes de preparación, sino que se encuentren formas innovadoras de implementar esos planes", ha dicho el director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, Bente Mikkelsen.



Numerosas cadenas de suministro farmacéuticas se vieron afectadas de diferentes maneras y en distintos grados. "Existe una necesidad urgente de mejorar la transparencia de la ecología general de la información farmacéutica como base para la planificación y la respuesta a una pandemia: si no podemos identificar las debilidades en la cadena de suministro mundial de ENT, no podemos esperar repararlas. Sin un monitoreo efectivo, datos transparentes, es difícil identificar las debilidades en la cadena de suministro mundial de ENT", ha dicho la OMS.



Esto, prosigue, requiere que los países observen su cadena de suministro, fortalezcan y amplíen los sistemas de notificación de escasez de medicamentos, incorporen flexibilidad en sus medidas regulares y minimicen las barreras al comercio.



"Se necesitan acciones para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de medicamentos a nivel mundial y nacional para responder a las necesidades actuales y prepararse para los desafíos emergentes, incluidas las emergencias y las pandemias", ha añadido el director de políticas y estándares de productos de salud, Clive Ondari.



A nivel mundial, se gasta más en medicamentos para las ENT que en cualquier otra clase terapéutica, por lo que la OMS ha destacado la necesidad de seguir evaluando los éxitos y los fracasos de la cadena de suministro mundial para mejorar el acceso a los medicamentos y los servicios contra las ENT a medida que avanza la pandemia de covid-19.



"Si bien se establecieron algunas intervenciones a corto plazo para responder a las necesidades inmediatas de la pandemia, se debe desarrollar una estrategia a más largo plazo para fortalecer los mecanismos de acceso y entrega durante las emergencias y mitigar futuros brotes, con especial énfasis en garantizar el suministro ininterrumpido y sostenible de medicamentos y productos necesarios para diagnosticar y tratar enfermedades crónicas", ha zanjado Mikkelsen.

