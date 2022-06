La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el aumento de casos de gripe que está observando en el continente americano, lo que se une a una nueva ola de contagios de covid y a los casos de viruela del mono y hepatitis en niños, que preocupan a las autoridades.



"Desde que surgió el virus Sars-CoV-2, los casos de gripe han sido excepcionalmente leves en la región. Pero esta situación ha empezado a cambiar en 2022: el virus de la gripe circula de nuevo y no solo durante la temporada de gripe tradicional", dijo la directora de la organización, Carissa Etienne, durante una rueda de prensa.



La médica explicó que países como México y Perú están registrando mayores números de contagios de los que se esperaban, y que Argentina, Chile y Uruguay tienen más personas hospitalizadas por gripe de las habituales.



Aun así, el jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS, Andrea Vicari, aclaró que las cifras no son en ningún caso "históricas", y que no hay motivo para la alarma.



Los expertos de la organización estuvieron de acuerdo en señalar la importancia de la vacunación estacional contra la gripe como la mejor manera de lidiar con la enfermedad, especialmente ahora que la región vive una nueva ola de contagios de covid-19.



En América, el número de contagios aumentó la semana pasada hasta el millón -un 10 % más que la semana anterior-, y hubo cerca de 4.200 muertes -un 14 % más-. "Tenemos la capacidad para tratar estos virus (el de la covid y el de la gripe)", defendió Etienne, por lo que es importante que las autoridades intensifiquen la vigilancia y dediquen suficientes recursos a la prevención de contagios para evitar que la situación suponga un mayor riesgo para trabajadores sanitarios y personas mayores.

