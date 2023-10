La OMS señala al cáncer más agresivo y mortal de todos: cómo detectarlo y tratarlo

Varias enfermedades en el mundo pueden sobrellevarse y muchas veces superarse cuando quienes la padecen deben someterse a tratamientos juiciosos que pueden mejorar la calidad de vida o disminuir esos síntomas dolorosos.



El cáncer es una de las enfermedades que ha ocasionado muchos fallecimientos y hay algunos de estos que son más graves y que por ello causan más muertes alrededor del mundo.



Uno de ellos es el cáncer colorrectal, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo, representa aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa de muertes relacionadas con esta enfermedad en el mundo.

Esta enfermedad tiene varias causas y muchas de ellas pueden evitarse si se toman medidas a tiempo.



De acuerdo con la OMS, el riesgo de tener cáncer colorrectal puede reducirse manteniendo una alimentación saludable, haciendo ejercicio con regularidad, no fumando y reduciendo el consumo de alcohol.



Según cifras, este tipo de cáncer ha ido en aumento, puesto que en 2020, hubo más de 1,9 millones de casos nuevos y se produjeron más de 930 000 muertes, así como también hubo una variación en cuanto a los lugares en donde han existido más casos.



Las tasas de incidencia fueron más altas en Europa, Australia y Nueva Zelandia, y las tasas de mortalidad más elevadas en Europa oriental, es decir, en países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, entre otros.

Por otra parte, tenga en cuenta que existen algunos factores de riesgo con respecto a esta enfermedad que son:



- La edad: la mayoría de los casos de este cáncer se ha presentado en personas mayores de 50 años.



- Antecedentes personales: quienes ya han tenido este tipo de cáncer o presentan algún tipo de anomalía como pólipos en el colon, pueden ser más propensos.



- Antecedentes familiares: si se ha tenido casos de cáncer colorrectal y otras afectaciones como la enfermera de Lynch, esto puede ser un factor de riesgo.



- Hábitos de vida: si no ha llevado una vida saludable, con buena alimentación, incluyendo tipos de alimentos como verduras, frutas, carnes blancas, no hace ejercicio y consume alcohol y cigarrillo, también puede ser un alto factor de riesgo.



Por esto, para prevenir esta enfermedad, puede empezar a cuidarse de manera temprana cómo llevar una alimentación rica en frutas y verduras, mantenerse activo, dejar de fumar y evitar el consumo del alcohol.



Existen algunos síntomas de este tipo de enfermedad como:



- Pérdida de peso sin causas determinadas.



- Cambio en las deposiciones.



- Presencia de sangre en las heces.



- Constante sensación de cansancio y falta de energía.



- Cólicos constantes que no desaparecen con nada.



Recuerde siempre consultar a su médico frente a cualquier anomalía en su estado de salud.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

