El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, se mostró este martes "optimista pero alerta" por la subida de los contagios de coronavirus en Europa después de varias semanas de descensos.



La incidencia de nuevos casos de covid-19 a 14 días, con datos hasta el 13 de marzo, subió un 4,6 % y alcanzó los 1.565 casos por 100.000 habitantes, según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).



Kluge resaltó durante una visita a Moldavia que 18 de los 53 países que conforman la región europea de la OMS, que incluye a Rusia y a antiguas repúblicas soviéticas, han registrado un alza de los casos mientras la mortalidad sigue bajando.



El director de OMS-Europa mencionó explícitamente a países como Alemania, Reino Unido, Irlanda y Holanda, y explicó la subida por la mayor transmisibilidad de la variante BA2 de ómicron y por el "brutal" levantamiento de las restricciones en estos.



Factores como el "gran capital" de inmunidad global logrado por las vacunas y las infecciones, el final del invierno y que ómicron sea menos severa hacen no obstante que la OMS mantenga el optimismo, si bien Kluge recordó que el virus mató a 22.000 personas en la región la semana pasada, sobre todo en países con baja vacunación.



"Tendremos que convivir con la covid-19 durante un tiempo, pero eso no significa que no podamos terminar con la pandemia", afirmó Kluge en una rueda de prensa.



Para acabar con la pandemia es necesario proteger a los grupos vulnerables, reforzar los sistemas de vigilancia para detectar nuevas variantes, tener acceso a medicamentos antivirales y ocuparse de los casos de covid de larga duración, sostuvo el máximo responsable de OMS-Europa

