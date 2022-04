La OMS recomendó el viernes el uso del antiviral paxlovid del laboratorio estadounidense Pfizer para los pacientes de covid-19 con síntomas poco severos pero con "mayor riesgo de hospitalización".



Sin embargo, el organismo de la ONU se mostró "muy preocupado" porque, como ha ocurrido con las vacunas, los países menos ricos se encuentren con dificultades para acceder a este medicamento.



Los expertos de la OMS dijeron que "recomiendan fuertemente" la píldora de Pfizer que combina nirmatrelvir y ritonavir. "Es el fármaco de elección" para los pacientes no vacunados, de edad avanzada o inmunodeprimidos, según un artículo publicado en el British Journal of Medicine.



Para este mismo tipo de pacientes y síntomas, la OMS emitió una "recomendación débil" para el fármaco remdesivir del laboratorio estadounidense Gilead, que desaconsejaba hasta ahora. Aun así, el paxlovid debe priorizarse tanto al remdesivir, como a la píldora de molnupiravir de Merck o a los anticuerpos monoclonales, señala la organización, que sigue recomendando la vacunación.



"Es crucial impedir que la gente desarrolle una forma grave de la enfermedad o muera. Y la vacunación es una intervención clave para la preención", dijo la doctora Janet Diaz, responsable del equpo clínico encargado de la respuesta a la pandemia en Ginebra.



El paxlovid "reduce más el número de hospitalizaciones que las alternativas, presenta menos riesgos potenciales que el antiviral molnupiravir y es más fácil de administrar que las opciones intravenosas como el remdesivir o los tratamientos con anticuerpos", indicó la OMS.



Las recomendaciones se basan en dos ensayos con casi 3.100 pacientes que mostraban que el paxlovid reducía el riesgo de hospitalización en un 85%. Las indicaciones valen para las personas mayores de 18 años y no se aplica a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.



Tampoco a los pacientes con bajo riesgo de complicaciones porque los efectos positivos son mínimos. Los expertos renunciaron a emitir un consejo para los pacientes con formas severas de la enfermedad por falta de datos.



La OMS señaló las limitaciones de estos tratamientos como la necesidad de ser "administrados lo antes posible en el inicio de la enfermedad", lo que requiere de acceso a test y a un doctor que confirme el diagnóstico y prescriba el medicamento. El paxlovid, por ejemplo, se administra oralmente durante cinco días y, sobre todo, menos de cinco días desde la aparición de síntomas.



La OMS también solicita a Pfizer ser más transparente y abierta sobre el coste y la disponibilidad de su píldora y ampliar su licencia para que puedan hacerse más genéricos.

