OMS clama ampliar producción de vacunas y compartir fórmulas y dosis

“Un desarrollo masivo de las capacidades de producción” de las vacunas contra el covid-19 y que la industria farmacéutica haga más para que los países de menores recursos tengan acceso a ellas en vista de la desigual repartición fueron los dos clamores que elevó este 5 de febrero Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En el primer caso, el director de la agencia sanitaria citó el ejemplo del grupo farmacéutico francés Sanofi, que, aunque se retardó en el desarrollo de su propia vacuna, ofreció producir desde mitad de año la de su competencia Pfizer/BioNTech, ya ampliamente autorizada y cuya eficacia está probada. A fines de enero la suiza Novartis también anunció que ponía a disposición capacidades para colocar esta vacuna en los recipientes. “Pedimos a otras compañías hacer lo mismo”, dijo el funcionario.



En medio están, claro, las sumas financieras involucradas, que son gigantescas. Pfizer considera que la cifra de negocios de su vacuna para el covid-19 llegará en 2021 a 15.000 millones de dólares.



“Los fabricantes pueden hacer más: recibieron importantes fondos públicos, y los animamos todos a compartir los datos y tecnologías para ayudar a un acceso equitativo a las vacunas en el mundo entero”, dijo el doctor Tedros, quien además sugirió volver a hacer lo que ya probó su eficacia para incrementar la producción de tratamientos anti-VIH y contra la hepatitis C.

Concretamente pidió que las compañías acepten emitir permisos para que otros productores –en particular en países en desarrollo– produzcan sus vacunas, utilizando para ello el mecanismo internacional que en el pasado permitió expandir los tratamientos contra esas dos enfermedades.



En ese entonces, valga recordar, los grupos farmacéuticos acordaron licencias de fabricación no exclusivas a otros productores para que produjeran los medicamentos. “Aumentar la capacidad de producción a escala mundial haría a los países pobres menos dependientes de los ricos”, subrayó.



El director de la OMS también reiteró su llamado a los países ricos, que ya están vacunando a los más vulnerables y a su personal sanitario, para que pongan las dosis sobrantes a disposición de las naciones pobres.



Aunque el número de vacunaciones en el mundo superó la cifra de casos de infección registrados, el director general subrayó que tres cuartas partes de las vacunaciones fueron hechas solo en 10 países que representan el 60 por ciento del PIB mundial.



“Al menos 130 países, que tienen 2.500 millones de personas, no han inyectado una sola vacuna”, declaró. “Si no erradicamos el virus en todas partes, podríamos encontrarnos como al inicio” de la pandemia, advirtió.



En ese sentido, la OMS pidió un compromiso directo de la industria farmacéutica para que sean más los países de menores recursos que tengan acceso a vacunas contra el covid-19. Tedros recordó que la industria prometió vender sus vacunas a precio de costo mientras dure la pandemia, pero consideró que podría hacer más sobre todo teniendo en cuenta que varias compañías recibieron subvenciones públicas para acelerar sus investigaciones en pos de una vacuna.



Pidió, además, a los productores que a la brevedad compartan los expedientes completos de sus investigaciones con la OMS para que sus expertos puedan revisarlos y se les dé la autorización de uso de emergencia.



Otro tema tocado por la OMS fue la preocupación por la expansión en la circulación de las variantes más contagiosas del coronavirus y la eficacia que puedan tener las vacunas sobre ellas. Hans Kluge, director regional para Europa de la OMS, reconoció que “esa es la gran cuestión”.



“Esto es un recordatorio cruel de que el virus todavía está por encima del ser humano, pero no es un nuevo virus, es una evolución de un virus que intenta adaptarse a su huésped humano”, recalcó.



Y pese a que la situación parezca hoy más complicada que cuando llegaron las primeras vacunas, quiso hacer un llamado al optimismo. “Soy honesto: creo que el túnel es un poco más largo de lo que pensábamos en diciembre, pero este año será más fácil de gestionar” que el año pasado, afirmó.

UNIDAD DE SALUD