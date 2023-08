Ante el aumento en los casos de dengue que está sufriendo Bangladesh, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió "esfuerzos para controlar la población de mosquitos vectores y minimizar la exposición individual" con el uso de repelentes de mosquitos y de ropa de manga larga.



La cifra de casos confirmados llegó a 69,483, con 327 muertes relacionadas entre el 1 de enero y el 7 de agosto. Según la OMS, la tasa de letalidad se sitúa en un 0.47 por ciento.



Los informes señalan que tan solo en julio hubo 43,854 casos y 204 muertes, constituyendo el 63 por ciento de los casos totales y el 62 por ciento de los decesos.



"El fuerte aumento en el número no tiene precedentes en comparación con los últimos cinco años, lo que enfatiza la gravedad del brote en curso", señala el organismo internacional en un comunicado.

La organización evaluó el riesgo de dengue a nivel nacional como 'Alto', principalmente debido al número creciente de casos, la alta tasa de letalidad y la amplia distribución geográfica. Foto: iStock

Este brote se ha desencadenado en medio de condiciones climáticas desfavorables, caracterizadas por lluvias inusuales, altas temperaturas y humedad elevada. Estos factores han contribuido al aumento de la población de mosquitos en todo el país, lo que ha exacerbado la propagación del dengue.



Debido a esta preocupante situación, la OMS evaluó el riesgo de dengue a nivel nacional como 'Alto'. Esto se debe principalmente al crecimiento constante de casos, la alta tasa de letalidad y la extensa distribución geográfica de la enfermedad.



La respuesta para frenar la propagación del dengue involucra una gestión integral de vectores (IVM) con el objetivo de controlar las poblaciones de mosquitos y reducir el contacto entre humanos y vectores. Esto incluye la eliminación de criaderos potenciales, la reducción de las poblaciones de mosquitos y la minimización de la exposición individual.

Las medidas de protección incluyen la aplicación tópica de repelentes sobre la piel expuesta o el tratamiento de la ropa. Foto: liStock

Las medidas específicas incluyen estrategias de control de vectores para tanto larvas como mosquitos adultos, así como la reducción de fuentes de propagación. Esto implica la limpieza y drenaje semanal de recipientes de almacenamiento de agua en los hogares, el uso de mosquiteros tratados con insecticida y la nebulización de espacios interiores.



A nivel individual, se recomienda la aplicación de repelentes de mosquitos en la piel expuesta y la ropa, junto con el uso de prendas de manga larga. Además, se sugiere el uso de insecticidas en aerosol o espirales para el hogar y la instalación de mallas en ventanas y puertas.



El dengue, una infección viral transmitida por mosquitos, es conocida por afectar a áreas tropicales y subtropicales. Los principales vectores de la enfermedad son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Una especie infectada puede transmitir el virus durante toda su vida.



Aunque no existe un tratamiento específico para esta enfermedad en la actualidad, la detección temprana y la atención médica adecuada pueden reducir significativamente la mortalidad.



La OMS enfatiza en el manejo de los síntomas, utilizando acetaminofén (paracetamol) para el control del dolor. Se recomienda evitar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno y la aspirina, debido al riesgo de hemorragias.



En la mayoría de los casos, las personas afectadas por el dengue experimentan síntomas leves o no presentan ninguno, recuperándose en un plazo de dos semanas. Sin embargo, en situaciones excepcionales, puede ser grave y fatal.



Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días después de la infección, extendiéndose por un período de dos a siete días. Estos incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, glándulas inflamadas y sarpullido.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.