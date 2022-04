La Organización Mundial de la Salud vigila de cerca las decenas de casos de hepatitis de origen desconocido en menores del Reino Unido, España e Irlanda, necesitando algunos un trasplante de hígado, anunció esta instancia el viernes.



(De su interés: OMS está en consultas sobre desarrollo de vacuna universal contra covid-19)



Reino Unido señaló el 5 de abril diez casos de hepatitis grave en Escocia, un balance que subió a 74 días más tarde, según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que espera que salgan a la luz nuevos casos en los próximos días.



(Lea también: ¿Cómo avanza el confinamiento por rebrotes de covid en Shanghái?)

Algunos de los afectados tuvieron que ser trasladados a servicios especializados en enfermedades hepáticas, y seis menores requirieron un trasplante, detalló la OMS.



(Además: Expertos chinos descartan relajar restricciones por ómicron)



Además se informó de algo menos de cinco casos (posibles o confirmados) en Irlanda y tres en España, explicó la OMS. Pero no se registró ningún deceso.



Esta hepatitis afecta principalmente a menores de 10 años y se manifiesta por síntomas como ictericia (coloración amarillenta de la piel), diarrea, vómitos y dolores abdominales.



Los virus habituales de la hepatitis (A y E) no aparecieron en los menores afectados. Las autoridades sanitarias británicas indicaron recientemente que estaban examinando la hipótesis de un tipo de virus: adenovirus, y otras causas como el covid-19, otras infecciones o factores medioambientales.



(Le puede interesar: ¿Debe realizarse una prueba PCR para salir de Colombia en Semana Santa?)



En cambio, descartan todo nexo con la vacuna contra el coronavirus, ya que no la recibió ninguno de los casos en Reino Unido.

Más noticias de Salud

-Unión Europea convalidó el certificado de vacunación colombiano



-En pandemia aumentaron muertes por infarto y bajaron las de causas externas