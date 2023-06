La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial (IA) que ayudará a los países a vigilar y regular eficazmente la promoción de productos nocivos dirigidos principalmente a los niños, desde tabaco y alcohol hasta alimentos con alto contenido en sal, grasas trans y azúcares.



"Hemos creado una herramienta de IA para ayudar a los gobiernos a desarrollar nuevas formas de vigilar y proteger a los niños de la exposición a anuncios de productos nocivos para la salud. También queremos fomentar un amplio movimiento entre el público para que participe en esta labor si quiere mejorar el futuro de nuestros hijos, promover opciones más sanas para una vida mejor", ha explicado Kremlin Wickramasinghe, asesor regional de OMS Europa sobre Nutrición, Actividad Física y Obesidad.

La promoción de productos poco saludables aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, desde la diabetes y las enfermedades cardiovasculares hasta el cáncer.



Además, la comercialización 'on line' de comida rápida y bebidas azucaradas está relacionada con la obesidad infantil, que puede provocar más enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.



Esta nueva herramienta de IA desarrollada por la Oficina Europea de la OMS para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles ya está lista, pero para ser eficaz necesita la participación del mayor número posible de consumidores.



Así, para ayudar a mejorar esta IA, la OMS ha instado a los ciudadanos europeos que cada vez que encuentren anuncios 'on line' u 'off line' (revistas, periódicos, cines o vallas publicitarias) que promocionen cualquier producto que pueda afectar negativamente a los niños hagan una captura de pantalla o una foto y la suban a esta herramienta.



Las capturas pueden ser de plataformas de redes sociales, aplicaciones de reparto de comida, sitios web, juegos o cualquier otra cosa accesible a través del teléfono.

