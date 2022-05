La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que la pandemia de covid-19 ha causado cerca de 15 millones de muertes directas e indirectas en todo el mundo, el doble de lo que inicialmente se había calculado.



(Siga leyendo: Los casos de covid-19 aumentan más de 50 % en América Central)



En total, el organismo sanitario indicó que calcula que 14,9 millones de muertes pueden asociarse a la pandemia, lo que representa un punto medio entre un mínimo de 13,3 millones y un máximo de 16,6 millones de fallecimientos contabilizadas del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.



(Además: Ascenso de covid-19 en América y África muestra que pandemia no ha acabado)

Ese total incluye los 6,24 millones de decesos por covid notificados oficialmente a la

OMS por sus 194 países miembros.



El resto corresponde a muertes causadas por la covid pero que no fueron reportadas como tales, así como aquellas causadas por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas debido a la sobrecarga que sufrieron los sistemas sanitarios en la etapa aguda de la pandemia.



La organización ha llamado a este cálculo "muerte en exceso", es decir la diferencia entre las muertes que se registraron en el periodo de dos años y las que podrían haberse esperado si no hubiese ocurrido la pandemia.



(De su interés: Vigilancia ambiental: una herramienta para el seguimiento de covid-19 )



En este resultado también han influido muertes que desde cierto punto de vista se "evitaron" debido a que los confinamientos redujeron el riesgo de accidentes de tráfico y ocupacionales.



"Estos datos no sólo apuntan al impacto de la pandemia, sino a la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas sanitarios más fuertes que sean capaces de mantener los servicios sanitarios en tiempos de crisis, y que tengan sistemas de información sanitaria fuertes", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las cuentas

Esta sobremortalidad se ha calculado haciendo la diferencia entre el número de muertes reales en ese periodo y el número de decesos considerado normal sin que haya una pandemia, basándose en las estadísticas existentes.



La OMS lanzó su alerta sobre el covid-19 el 30 de enero de 2020, semanas después de haber detectado los primeros casos en China.



Este exceso de mortalidad incluye las muertes provocadas directamente por la enfermedad y las causadas indirectamente, debido al golpe que la pandemia asestó a los sistemas de salud y a la sociedad en general.



Las causas indirectas de las muertes relacionadas con el covid pueden deberse especialmente a estructuras de salud sobrecargadas y forzadas, por ejemplo, a retardar procedimientos quirúrgicos o sesiones de quimioterapia para los enfermos de cáncer.



(Lea también: Estas son las doce ciudades capitales que se despiden del tapabocas)



La OMS declaró que la mayoría de las muertes excedentarias (84%) estaban concentradas en el sudeste asiático, Europa y las Américas. Unos diez países representan ellos solos el 68% del total de la sobremortalidad.



Los países de altos ingresos representaban el 15% de las muertes excedentarias frente a 28% para los países con ingreso intermedio superior y 53% a los países de ingreso intermediario inferior. Respecto a los países con bajos ingresos representaban el 4%.



El número de muertos en el mundo era más elevado en los hombres que en las mujeres -57% hombres, 43% mujeres- y más elevado en las personas mayores.

Comprender

"Medir la sobremortalidad es un componente esencial para comprender el impacto de la pandemia", explicó Samira Asma, encargada del expediente en la OMS.



Las informaciones más fiables facilitan a los responsables preparar mejor el terreno para limitar el impacto de futuras crisis.



"Estos nuevos cálculos están basados en los mejores datos disponibles producidos con ayuda de una sólida metodología y un estudio completamente transparente", señaló.



(Le recomendamos leer: Esto es lo que se sabe sobre la aprobación de la cuarta dosis anticovid)



El tema es muy sensible por las repercusiones políticas de esas cifras, relacionadas con la calidad de la gestión de la crisis por parte de las autoridades. La OMS indicó que se apoyó en un grupo de expertos reconocidos en su campo que perfeccionaron una metodología que facilita extrapolar en casos donde los datos son insuficientes o incompletos.



Muchos países carecen de medios para recolectar datos confiables sobre la mortalidad y por lo tanto no pueden apoyarse en las enseñanzas que se sacan de los datos de la sobremortalidad. La metodología de los expertos de la OMS puede evitar ese obstáculo.

Más noticias de Salud

-Minsalud emite nuevos requisitos para eliminar uso de tapabocas







-Los contagios y muertes por covid bajan 20 % en una semana a nivel global