La OMS avala vacuna de Oxford/AstraZeneca para mayores de 65 años

La vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el covid-19 puede emplearse en mayores de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del virus, indicaron este miércoles expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Tomando en cuenta todas las pruebas disponibles, la OMS recomienda el uso de la vacuna en personas de 65 años y más", declaró el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE).



Según estos, la vacuna también puede utilizarse en lugares donde "estén presentes las variantes", pese a que estudios recientes sugirieran que ese inmunizante es menos efectivo contra la variante B.1.351 del Sars-CoV-2, detectada inicialmente en Sudáfrica y que ha mostrado ser más infecciosa.



"La vacuna puede ser administrada a partir de los 18 años, sin límite de edad máxima, por lo que puede también administrarse a mayores de 65 años", señaló el presidente de SAGE, el mexicano Alejandro Cravioto, en una rueda de prensa organizada por la

OMS.



El experto reconoció que en los ensayos clínicos de esta vacuna, desarrollada por la farmacéutica sueco-británica junto a la Universidad de Oxford, hubo una pequeña participación de mayores de 65 años, lo que ha podido contribuir a las dudas sobre su eficacia, pero los análisis de SAGE concluyen que "los resultados en esas personas no son diferentes que en grupos más jóvenes".



En concreto, el pronunciamiento de la OMS se da luego de que un estudio preliminar encontró una baja eficacia de esta vacuna contra la variante del Sars-CoV-2 identificada por primera vez en Sudáfrica. Y llega después de que varios países de la Unión Europea anunciaron que no la recomendaban para personas mayores de 55 años por no contar con datos suficientes en esta población.

En contexto

La semana pasada se dio a conocer un estudio según el cual la vacuna que desarrollaron Oxford y AstraZeneca contra el covid-19, que ya se aplica en el Reino Unido y en Europa, podría ofrecer una protección reducida contra la enfermedad leve causada por la variante sudafricana del Sars-CoV-2.



Según los datos dados a conocer hace dos meses en la revista The Lancet, esta vacuna tiene una eficacia media de 70 por ciento contra la versión original del nuevo coronavirus, un porcentaje inferior que los mostrados por los productos de Pfizer/BioNTech o Moderna, cuyos niveles de eficacia superan el 90 por ciento.



Sin embargo, muchos países, incluido Colombia, que aseguró 10 millones de dosis, apostaron por esta vacuna porque es más barata y más fácil de almacenar, ya que no necesita ser almacenada en ultracongelación y se presta para las campañas de vacunación masivas.



Lo cierto es que las dudas sobre la eficacia de la vacuna de Oxford/AstraZeneca frente la nueva variante del virus llevaron a que las autoridades sudafricanas suspendieran la campaña de vacunación, que tenía prevista iniciar esta semana con un millón de dosis.



Y debido a la falta de datos sobre su eficacia en la población de edad más avanzada, algunos gobiernos decidieron recomendar su uso para personas de menos de 65 años, o incluso de 55, como en España o Rumania.



Por ejemplo, Portugal recomendó que esta vacuna debe utilizarse "preferentemente" para menores de 65 años, uniéndose así así a otros países europeos como Francia, Italia o Países Bajos, que ya recomendaron no utilizar la fórmula de AstraZeneca en mayores de 65 años debido a que los ensayos de su efectividad se habían realizado en grupos de personas de menor edad y, por tanto, había dudas sobre su eficacia en colectivos mayores.

UNIDAD DE SALUD*

Con AFP