La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos diez días en doce países, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse.



"La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos", señaló la organización en una nota epidemiológica.



Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos. La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.



De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres.



"La identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual", reconoció la organización. La OMS indicó que está trabajando en directivas para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a otros empleados de la sanidad que pueden estar más expuestos que otros, como los que se ocupan de tareas de limpieza.



La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.



La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad. Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.



La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.



Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.

¿Qué es la viruela del mono o Monkeypox y cómo se diagnostica?

La viruela de los monos o Monkeypox es una zoonosis viral (enfermedad que se trasmite de los animales a las personas) que es endémica en África occidental y central.



Los síntomas de la enfermedad pueden aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición al virus y son similares a los que producía la viruela, aunque más leves.



El diagnóstico de confirmación de MPX solo puede hacerse mediante pruebas específicas de laboratorio.

¿Qué está sucediendo con la viruela del mono?

Actualmente, hay un brote comunicado el 15 de mayo de 2022 por el Reino Unido que está en estudio. Son ya varios los países que tienen casos. No es la primera vez que se diagnostican casos de esta enfermedad fuera de África, ni tampoco el primer brote.



El brote actual presenta una serie de características singulares que lo diferencia de anteriores eventos ya que la mayor parte de los casos detectados parecen estar asociados a relaciones en contexto sexuales de riesgo.

¿Cómo se transmite la viruela del mono o Monkeypox?

El virus de la viruela del mono o Monkeypox se trasmite entre personas mediante el contacto directo con las vesículas o con el contacto prolongado y cercano con secreciones respiratorias.



Además, puede transmitirse por contacto directo con objetos contaminados con fluidos corporales de una persona infectada como ropa de cama o ropa, toallas, entre otras.



También se ha documentado la transmisión de madre a hijo y entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales.

¿Cuál es el riesgo de infectarse?

Aunque, en general, el riesgo de contagio entre personas se considera bajo, el riesgo de infectarse después de haber estado en contacto con una persona infectada, depende de la naturaleza y la proximidad del contacto.



Los miembros del hogar, las parejas sexuales y aquellos que atienden casos confirmados, incluidos los trabajadores sanitarios que no utilizan equipo de protección individual apropiado y otras medidas para el control de la transmisión, tienen un mayor riesgo de infección.



¿Cuáles son las medidas básicas para evitar el contagio?

Las personas enfermas deben estar en una habitación separada del resto de convivientes hasta que todas las lesiones hayan desaparecido, especialmente si son extensas o hay síntomas respiratorios.



Se deben seguir las normas básicas de higiene (lavado de manos frecuente con jabón o

antiséptico) y evitar el contacto directo con fluidos corporales y lesiones cutáneas de la persona enferma, así como evitar el contacto con objetos que pudieran estar contaminados por esos fluidos.



Se debe evitar el contacto físico y las relaciones sexuales con personas sintomáticas.

¿Qué debo hacer si he estado en contacto con una persona enferma?

En Colombia todavía no se reportan casos de esta enfermedad. Sin embargo, el protocolo de actuación contempla medidas para el seguimiento de aquellas personas que hayan podido estar en contacto con una persona diagnosticada con viruela del mono o Monkeypox.



Desde los servicios de salud se valorará el nivel de riesgo y se informará a la persona de los pasos a seguir para que las medidas a adoptar sean más seguras para su salud y la de los demás.

¿Qué se está haciendo para contener el brote a nivel internacional?

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se tomen medidas de control con el objeto de minimizar el riesgo de diseminación internacional de la enfermedad.



En este sentido, las autoridades sanitarias internacionales están estableciendo protocolos para la detección precoz y gestión de los casos, así como para la identificación y seguimiento de los contactos estrechos.



Las autoridades sanitarias de los diversos países están trabajando de manera conjunta para estudiar la dimensión del brote e implantar medidas de contención efectivas

¿Tienen riesgo los trabajadores sanitarios?

Los trabajadores sanitarios que atienden a enfermos de viruela de los monos o Monkeypox presentan un riesgo bajo de infección siempre y cuando se usen correctamente los equipos de protección individual.

