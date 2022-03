Algunos integrantes de la Organización Mundial de la Salud han pedido que no se baje la guardia respecto a las medidas de bioseguridad con la pandemia, porque si el virus circula puede aparecer una variante "más mortal".



(Siga leyendo: Covid-19 en Colombia: se registran 1.218 nuevos casos y 87 fallecidos)



Al respecto, Bruce Aylward, doctor y asesor sénior de la Organización Mundial de la Salud, considera que habrá más variantes del covid-19. "Ómicron probablemente no será la última variante de la covid-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay que de que surja una nueva variante más mortal que ómicron", señaló en rueda de prensa.



(Además: Conozca los nuevos lineamientos de Minsalud para el uso de tapabocas)

Por otro lado, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha recordado que la pasada semana hubo 15 millones de nuevos contagios en todo el mundo, lo que supone "el mayor número de casos notificados en una sola semana", a pesar de que saben que "se trata de una subestimación"



(De su interés: Situación epidemiológica del covid-19 se mantiene favorable, según Minsalud)



De acuerdo con el director, las cifras de fallecimientos "se han mantenido estables desde octubre del año pasado, con una media de 48.000 semanales". Además, mencionó que "Casi 50.000 muertes a la semana son 50.000 muertes de más. Aprender a vivir con este virus no significa que podamos, o debamos, aceptar este número de muertes", sentencia.



Además, aunque la presión hospitalaria "está aumentando en la mayoría de los países, no está al nivel de las olas anteriores". En su opinión, el motivo está "posiblemente" en la levedad de Ómicron y en la inmunidad generalizada.



A pesar de estos datos positivos Ghebreyesus, advierte que "aunque causa una enfermedad menos grave que Delta, sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados".



Hasta ahora, según la OMS, la variante ómicron sigue siendo la dominante en todo el mundo: de las secuenciaciones de virus compartidas con la mayor base de datos de acceso público del mundo, más del 99,5% correspondían a ómicron y apenas un 0,3% eran de delta.



(Lea también: Casos de covid-19 en Colombia se mantienen a la baja: 2.159 contagios)



En el último mes no se han notificado casos de ninguna de las otras variantes preocupantes (incluyendo beta, gamma, lambda o mu) aunque la agencia reconoció que en muchos países hay problemas de seguimiento.

Más noticias de Salud

-'No existe un tratamiento mágico para el postcovid', dicen expertos



-Emergencia sanitaria por covid-19 se extiende hasta el 30 de abril