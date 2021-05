En dos informes OMS admite su lenta respuesta en inicio de la pandemia

Dos informes que revisan el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia de covid-19, que se presentarán en la próxima asamblea del organismo, admiten la lenta reacción de éste en los primeros meses de crisis sanitaria a la hora de dictar recomendaciones y tomar medidas.

Una de las claves para la lentitud fue “el tiempo que se tardó en identificar la posibilidad de contagio de una persona a otra, así como la transmisión asintomática o presintomática”, destaca uno de estos informes, elaborado por el Comité de Revisión de las Regulaciones Internacionales de Salud.



A la hora de responder a los primeros brotes, “la OMS debería haber usado sus propias evaluaciones de riesgo, sin esperar la aprobación de los países afectados o consejos de su Comité de Emergencia”, señaló el informe.



(Lea también: Colombia, cuarto país con más muertes por covid-19 en la última semana)



Éste concluye que “el mundo no estaba preparado para una amenaza de este tipo”, y mostró por ello una falta de habilidad colectiva para predecir la evolución de la pandemia, no sólo en sus aspectos sanitarios, sino también en los sociales o económicos.



“Si el mundo hubiera sabido en los primeros días de 2020 lo que ahora sabe, es probable que la OMS, muchos gobiernos y otros socios hubieran actuado de manera diferente”, señala el documento.



Por ejemplo, añade, “la implementación más estricta de las recomendaciones de la OMS habría retrasado la transmisión mundial” del coronavirus causante del covid-19.

El comité indica que una de las claves en la lenta respuesta de muchos gobiernos en el inicio de la pandemia es la tensión que existe entre la necesidad de proteger la salud pública y la de salvaguardar la economía, lo que dificulta la puesta en marcha de restricciones a los viajes y el comercio.



(Lea también: En los últimos siete días se aplicaron más de un millón de vacunas)



Su informe destaca que se necesita “más cooperación, mayor transparencia e intercambios más frecuentes de datos en tiempo real”, por ejemplo, a la hora de compartir información de genomas y muestras de patógenos. Para ello, debe haber cambios en el sistema sanitario internacional, del que la OMS es parte, “que requieren acción urgente, no años de negociaciones”.



El segundo informe de revisión, del Comité Asesor Independiente de Supervisión, abunda en similares críticas y señala que en el 2020 hubo “falta de voluntad política y solidaridad global”, lo que sigue traduciéndose en problemas como la limitada producción de vacunas o una insuficiente financiación de la respuesta global a la pandemia.



Este documento pide revisar, como preparación para futuras pandemias, el papel e impacto de las restricciones a los viajes y otras medidas fronterizas, así como la coordinación de este tipo de medidas.



(Le recomendamos: 10 datos que debe saber sobre las vacunas contra el covid-19)



Por otro lado, el comité manifiesta su profunda preocupación “por el alto nivel de toxicidad y falta de civismo en las redes sociales” hacia la OMS y su personal.



“Condenamos enérgicamente los ataques personales contra el director general (Tedros Adhanom Ghebreyesus) y otros trabajadores de la OMS, y advertimos que los mensajes tóxicos pueden distorsionar la opinión pública hacia la organización”, así como el cumplimiento de las medidas públicas de prevención contra una pandemia.



La próxima asamblea de la OMS, en la que se presentarán y debatirán estos informes, se celebra del 24 de mayo al 1 de junio, con la participación de delegaciones de todos los Estados miembros de la organización.

EFE