Así es la vacuna de ADN contra covid-19 que se prueba en Colombia

En Colombia se harán dos estudios clínicos con la misma candidata a vacuna, llamada INO-4800. Un lo hace la OMS, dentro de su estudio Solidarity y el otro la hace directamente Inovio, la farmacéutica que la desarrolló.



(Siga leyendo: Colombia podría empezar producción de vacunas covid el próximo año)



Ambos están aprobados por el INVIMA. Esto significa que pronto muchos colombianos y colombianas harán parte de estudio (FASE 3) y les será aplicada esta candidata a vacuna. Se ha dicho mucho que es diferente por ser desarrollada con tecnología ADN, pero ¿en qué radican las diferencias? Es importante saber cuáles son las diferencias con las vacunas que se están aplicando en la actualidad contra el covid-19.



(Además: Científicos descubren un método para bloquear la infección del coronavirus)

Facebook Twitter Linkedin

INO-4800 se activa por un mecanismo de ADN. Foto: Inovio

Kate Broderick, directora científica y Vicepresidente Senior de R&D, Inovio que desarrolló la vacuna, aclara estos aspectos.



1. Unas usan el mismo virus, las otras “lo simulan”

Las vacunas tradicionales (sarampión, paperas, rubéola) y la de Sinovac, por ejemplo, funcionan con la introducción del mismo virus atenuado (debilitados o alterados para que no produzcan enfermedades). El objetivo de este tipo de vacunas es desencadenar una respuesta inmunitaria para que el organismo genere anticuerpos como lo haría con una infección natural.



Las nuevas vacunas como las de ARN (Pfizer y Moderna) y esta nueva candidata INO-4800 de ADN contienen material genético con las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no el virus atenuado. Es decir, utilizan parte del propio código genético del virus para estimular una respuesta inmunitaria.



(Le recomendamos leer: Colombia recibió 2.260.800 dosis de Sinovac)



2. Las Vacunas ARN (Pfizer y Moderna) reproducen una parte de virus

Las vacunas de ARN (MRNA, por sus siglas en inglés) utilizan el ARN (ácido ribonucleico) como mensajero o intermediario con información genética del virus e instrucciones a las células sobre cómo producir la proteína S, que se encuentra en el virus del covid-19. Creada la proteína, el sistema inmunológico la identifica como molécula extraña y produce una respuesta inmunitaria.



3. Las vacunas ADN inserta plásmidos en las moléculas de ADN

Las vacunas de ADN (ácido desoxirribonucleico), como la candidata a vacuna INO-4800, están compuesta de fragmentos de material genético que se insertan en plásmidos, moléculas de ADN circular que se encuentra en bacterias y otras células. Estas moléculas contienen información de cómo se produce la proteína Spike, el antígeno que les enseña a las células del sistema inmunitario a detectar al SARS-CoV-2. Esa pieza circular de ADN se inserta en las células de la piel para inducir una respuesta inmunitaria, y que el cuerpo se convierte en una especie de “fábrica”, que produzca células protectoras contra el virus si alguna vez intenta infectarlo de nuevo.



(De su interés: Estas son las enfermedades más comunes por la contaminación del aire)



4. Diferencias en el modo de aplicación

La candidata a vacuna INO-4800, se inyecta por vía intradérmica con una aguja minúscula, luego, mediante un dispositivo inteligente patentado por Inovio llamado Cellectra y parecido a un cepillo de dientes eléctrico, se da un impuso eléctrico, que permiten que las vacunas de ADN entren en las células de la piel. Se inyecta en la piel y no en el músculo, como en el caso de las vacunas de ARN. La piel es una barrera natural para todos los patógenos que intentan invadir nuestro cuerpo todos los días. Los investigadores de Inovio hallaron mejores respuestas inmunitarias cuando se administra la vacuna en la piel en vez del músculo. Por eso cuando se aplican las de ARN produce dolor de músculo.



5. El Número de dosis es igual

​Se aplican 2 dosis.



(Lea también: INO-4800, la vacuna contra el covid-19 que se probará en Colombia)



6. Diferencias en la refrigeración

La candidata a vacuna de ADN de Inovio contra el SARS-CoV-2, a diferencia de las vacunas de ARN mensajero, no requiere ser congelada para su almacenamiento o distribución, pues es estable a temperatura ambiente y puede durar hasta un año en esas condiciones. Con refrigeración normal su vida útil es de cinco años. Esta ventaja logística en el almacenamiento y la distribución la hace apta para vacunaciones masivas en lugares de difícil acceso y altas temperaturas como sucede en Colombia, América Latina, África y Asia.



7. Efectos secudarios

La vacuna tiene pocos efectos secundarios (eso han mostrado las primeras fases de los estudios).

Más noticias de Salud

-Colombia superó los 20 millones de esquemas completos contra el covid-19

​

​

-Cáncer de mama: le explicamos cuáles son los síntomas más comunes