Es normal que durante la época invernal se presente un incremento de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA). Debe tener en cuenta que, el modelo de predicción climática del Ideam pronostica que durante el trimestre que inició en noviembre/22 hasta enero/23, las lluvias serán superiores entre un 20 y 30% respecto a promedios de años anteriores.



Es de considerar que, las olas de frío vienen acompañadas de picos de enfermedades respiratorias, por esta razón, es importante empezar a planear estrategias para mitigar el impacto de los contagios por estas enfermedades.



Una de ellas, la neumonía, un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones, y es la principal causa de mortalidad infantil a nivel global. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que, esta enfermedad supone el 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo.



La neumonía puede estar causada por virus, bacterias u hongos, no obstante, esta infección se puede prevenir mediante inmunización, una alimentación adecuada y el control de factores ambientales.



Pese a que, cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad, la infección se presenta con mayor incidencia en niños menores de 5 años, en especial antes del primer año, y en los adultos mayores de 60, indica la doctora María Isabel Uscher, médico pediatra de la Universidad Javeriana, quien a su vez, hace un llamado, a las personas que tienen enfermedades crónicas, como la diabetes, pulmonares crónicas, como el asma y EPOC, fumadores, pacientes con un sistema de defensas que no está maduro, como los prematuros.



Los que tienen el sistema inmunológico comprometido, como los pacientes con VIH; quienes no tienen bazo o reciben medicamentos que suprimen su respuesta inmune, también tienen mayor riesgo de enfermar por neumococo.

Según datos de los Centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, CDC, mostraron que, durante el 2020, en este país, más de 47.000 personas murieron de neumonía.



Por lo anterior, es primordial establecer medidas de autocuidado y estrategias que permitan un diagnóstico oportuno y manejo apropiado de la enfermedad, es fundamental en este punto, actuar responsablemente con el uso adecuado de antibióticos, señala María Fernanda Velasco, directora Médica de Pfizer Colombia, pues, de acuerdo a la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional “la neumonía sigue siendo una de las principales causas de consulta y de hospitalización a la que, además del alto impacto en términos de morbilidad y mortalidad, se suma la actual problemática de resistencia a los antimicrobianos”.



Advierte la doctora Uscher que, “es importante conocer las señales de alarma, para diferenciar infecciones que pasan solas y requieren de cuidados generales y observación, a casos donde se debe consultar, estas incluyen: fiebre persistente, de difícil manejo, prolongada (más de 5 días), fiebre que reaparece o se asocia a otros síntomas como tos progresiva, coloración morada en labios, compromiso del estado de conciencia como somnolencia o irritabilidad, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, patrones anormales de respiración, como, el uso de músculos externos que muestra un desbalance en los movimientos del tórax y el abdomen, uso de músculos del cuello, aleteo de la nariz”.



No se debe desestimar las infecciones caudadas por neumococo, ya que, además de la neumonía que puede llevar a falla respiratoria, derrames pleurales, y complicaciones en otros sistemas, en ocasiones, hasta la muerte; también, puede desencadenar problemas de salud, como otitis, sinusitis, artritis infecciosa y, otras mucho más severas, en este caso, la sepsis, que es la infección diseminada con bacterias en la sangre; y no menos importante, la meningitis, infección de la membrana que cubre el cerebro; enfermedades que pueden generar secuelas, como sordera, convulsiones, alteraciones en el desarrollo, entre otras, agrega la especialista en pediatría.



Ante el incremento de las lluvias, la Secretaría Distrital de Salud, SDS, recomienda a la ciudadanía y en especial a los padres, madres, cuidadores de menores de cinco años y a los adultos mayores de 60, poner en práctica las siguientes medidas de prevención para evitar complicaciones:

Uso de tapabocas para evitar el contagio con las personas del círculo social, laboral y familiar

Lavado de manos con agua y jabón varias veces al día.

Alimentar a los bebés menores de 6 meses exclusivamente con leche materna.

Mantener los esquemas de vacunación al día para niños y adultos mayores.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, cubriendo nariz y boca al salir de lugares cerrados.

Evitar el consumo de cigarrillo y el contacto con personas fumadoras

Limpiar y desinfectar los utensilios en el hogar y los juguetes, en especial cuando un integrante de la familia tenga tos o gripa.

Cuando los niños tengan gripa, NO llevarlos a las instituciones educativas.

No suspender la lactancia materna.

Otras recomendaciones generales son:

Evitar el saludo de mano y/o de besos

No frotar los ojos, ni tocar la cara con las manos sin lavar

Cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar, nunca con la mano

Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa

Tome abundante líquido, lávese la nariz y las manos frecuentemente

En lo posible, evitar asistir a sitios de concentración masiva

Mantener la vivienda ventilada, iluminada y limpia, libre de humo

A esto se suma que, la mejor estrategia para la prevención de este tipo de infecciones está en la vacunación, “es muy importante que todos tengamos nuestros esquemas de vacunación al día”, concluye la doctora María Isabel Uscher.

