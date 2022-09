El neurólogo norteamericano Richard Restak, profesor de la Escuela de Medicina y Salud de George Washington, en Washington D. C., sostiene que el deterioro de la memoria no es inevitable con el envejecimiento como supone la mayoría de las personas, y que hay que hacer ejercicios para frenarlo o eludirlo.

También que debemos evitar diez “pecados” o “bloques de tropiezo que pueden conducir a recuerdos perdidos o distorsionados”, que atentan contra la memoria y que menciona en La guía completa de la memoria: la ciencia de fortalecer tu mente (en inglés: The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind), su último libro.

Entre esos “pecados” cita algunos nuevos, “como la distorsión y distracción tecnológica” y la depresión. La primera tiene que ver con “guardar” parte de nuestra memoria en el celular y depender de este para vivir, y, la segunda, la inmersión en las pantallas que nos aparta de nuestras tareas y obligaciones.

Según Restak, esto podría erosionar las habilidades mentales y fortalecer "el mayor impedimento de la memoria, que es la distracción".

Autor de más de 20 libros sobre la mente y que ha tratado a personas con problemas de memoria durante décadas, Restak agrega los otros “pecados” de la memoria, que fueron citados por primera vez en el libro Los siete pecados de la memoria del psicólogo estadounidense Daniel Lawrence Schacter, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los mayores especialistas en el tema.

Entre los pecados nombrados por Schacter figuran la fugacidad, transitoriedad o pérdida de retención con el tiempo; la falta de atención o distensión mental, que ocasionan el deterioro de la memoria; y el bloqueo o incapacidad para recuperar información que está disponible en la memoria, etc.

Antes de la irrupción de la tecnología a finales del siglo XX sabíamos de memoria los números telefónicos de familiares y amigos cercanos, pero hoy los dejamos guardados en el celular. Y cuando lo extraviamos, reconocemos que perdimos la cabeza y el contacto temporal con los nuestros.

Antes, también, sabíamos sumar, restar y dividir de memoria y almacenar otras informaciones en nuestro cerebro como poemas, frases y citas, que hoy guardamos en el celular o en el computador.

En la actualidad, no solo se pueden crear artículos completos sobre temas varios con la ayuda de la inteligencia artificial, sino, además, clonar nuestra propia voz en varios idiomas, sin haber aprendido ninguno de ellos y sin perder el timbre personal que la caracteriza.

Cada vez utilizamos menos nuestra propia memoria y prestamos menos atención a lo que sucede alrededor por estar inmersos en la tecnología, según algunos expertos.

“La innovación tecnológica se ofrece como la forma correcta más eficaz y verdadera de vivir y esto resta ambigüedad al mundo y va reemplazando la toma de decisiones que el sujeto puede hacer por sí mismo, lo que afecta a la memoria entendida como función mental”, reconoce a EL TIEMPO el psiquiatra colombiano Alfonso Rodríguez, profesor de la Universidad El Bosque.

Los más pesimistas temen que el mal uso o la utilización abusiva de algunas tecnologías podrían adelantar el deterioro de la memoria en edades mucho más tempranas.

Sugerencias

Richard Restak sugiere que para evitar el deterioro de la memoria nos impongamos pequeños retos cotidianos como aprender algunos números telefónicos, jugar a los naipes o ajedrez, que leamos novelas o hagamos el mercado con la lista en la mano y que solo la revisemos al final, para constatar si recordamos todo o casi todo de lo que escribimos, entre otras cosas.

También resalta la importancia de prestar atención, pues no practicarla “es la principal causa de las dificultades de memoria, porque significa que no se la codificó correctamente”, según ha explicado Restak en varias ocasiones.

Recomienda, igualmente, subirse al carro e intentar manejar sin GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y recorrer las calles o caminos de memoria. El excesivo uso de Waze o Google Maps demostró un declive cognitivo en personas que lo emplearon por tres años, de acuerdo con un estudio realizado por Luisa Dahman y Veronique D. Bohbot, de la Universidad McGill de Montreal, en 2020.

La investigación concluyó que “no está claro si el uso del GPS afecta nuestro propio sistema de navegación interna o a la memoria espacial, que depende críticamente del hipocampo”, una zona del cerebro localizada en el lóbulo temporal.

Las investigadoras evaluaron a 50 conductores regulares y “varias facetas de la memoria espacial, incluido el uso de la estrategia de memoria espacial, el mapeo cognitivo y la codificación de puntos de referencia mediante tareas de navegación virtual”, dice el estudio.

Aunque la muestra que emplearon fue pequeña, Dahman y Bohbot observaron un efecto importante por el uso constante del GPS: “Una disminución más pronunciada de la memoria espacial dependiente del hipocampo”.

En la actualidad, entre un 15 y 20 por ciento de las personas mayores de 60 años recurren al médico porque les preocupa que se les acelere la pérdida de la memoria con la edad, como lo evidenció un estudio de Ronald C. Petersen, experto en cognición del Departamento de Neurología de la Clínica Mayo.

Otra visión

A la pregunta de si le estamos entregando nuestra memoria a la tecnología, el psiquiatra colombiano Alfonso Rodríguez responde que la tecnología no es necesariamente un producto innovador desarrollado en los últimos 100 años. Él es más propenso a creer que cada desarrollo tecnológico se ha instalado en la medida que nos resulta más funcional para vivir.

“Me refiero a que delegar o mejor ampliar nuestra capacidad de memoria, tanto en velocidad como en tamaño, nos ha sido útil para funcionar mejor. Las tecnologías en sí mismas no son buenas o malas. Al menos, las que quedan instaladas en la cultura, siempre ayudan a funcionar, pero no siempre ayudan a existir”, sostiene Rodríguez, compartiendo el planteamiento del filósofo y psicoanalista franco-argentino Miguel Benasayag.

Para el psiquiatra, los recursos tecnológicos, como celulares, computadores o calculadoras, “nos dan la posibilidad de aprovechar nuestra memoria y atención en un sinnúmero de otras tareas, como pensar, crear y, en suma, existir. El uso de la televisión o del móvil nos puede aislar, pero también nos conecta. Satanizar esto resulta tan poco práctico como sentir nostalgia por el uso de las señales de humo”.

Lo que realmente preocupa a Rodríguez es que “a mayor conectividad o conexión, parece haber menos conjunción o menor sentido colectivo, mayor sobrecarga de tareas y sensación de soledad”.

“Eso ha influido en las tasas de estrés y depresión y también en la creciente percepción de cansancio crónico, embotamiento y en alteraciones en la atención y la memoria”, afirma.

Alfonso Rodríguez admite que “aunque en los últimos 20 años hemos aprendido que las neuronas del cerebro tienen poca o ninguna capacidad de reproducirse, existen unas que se renuevan a paso lento y que están en dos zonas del cerebro: en el bulbo olfatorio y en hipocampo”.

También que, pese a que se sabe que esas nuevas neuronas son las que más rápido se pierden, se pueden cuidar con acciones cotidianas “como dormir bien, ya que es en este momento que las redes neuronales se desconectan y reconectan para almacenar episodios recientes en una memoria de más largo plazo”.

A eso añade “comer de manera inteligente” con el consumo de alimentos vegetales y antioxidantes y hacer ejercicio.

“La actividad física, en particular aeróbica, ralentiza la muerte neuronal y protege e incrementa las conexiones entre las neuronas llamadas sinapsis. Esto es muy importante en la memoria, ya que no es que un recuerdo esté guardado en una neurona en particular. Lo que denominamos aprendizaje y capacidad de recordar está en relación con la activación simultánea de estas conexiones o redes de neuronas”, explica el psiquiatra.

Menciona también los ejercicios de memoria que permiten conectar los nuevos aprendizajes tecnológicos con los conocimientos del pasado, “que generan bienestar y activan las neuronas nuevas en el hipocampo. En adultos sanos como en patologías crónicas como el Alzheimer tiene un efecto terapéutico el balance y conexión entre aprender cosas nuevas (incluyendo la apropiación de tecnologías) y la evocación de los conocimientos aprendidos”.

Igualmente, recomienda la convivencia, “que cuida y fortalece la memoria en jóvenes y adultos, pues la somete a la prueba de contraste con los otros, no bajo la certeza de que ‘más sabe el diablo por viejo que por diablo’, sino bajo la consigna de que el contacto con los demás fortalece la toma de decisiones en terrenos inciertos y cambiantes”.

Los especialistas están de acuerdo en que es importante determinar la gravedad de la pérdida de la memoria y consultar, si es el caso, a un especialista. Una cosa es olvidar dónde se estacionó el carro en un gran parqueadero y otra, muy distinta, no recordar cómo se llegó a ese lugar. Tampoco es lo mismo olvidar el número de su habitación en un hotel que no recordar la dirección de su casa.

Por eso, las reflexiones, sugerencias y recomendaciones para fortalecer la memoria son muy válidas, pues, al fin de cuentas, “somos lo que podemos recordar”, según Restak.