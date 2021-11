'El 90% de la población debe estar vacunada para diciembre' según Minsalud

En el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) No.111, llevado a cabo en La Plata, Huila, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se refirió al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 y reconoció el aumento en la aplicación de dosis y los retos que siguen para diciembre.



El jefe de la Cartera mencionó que se debe vacunar el 90 % de la población colombiana con al menos una dosis para diciembre, “es una meta importante para reducir los riesgos que tenemos de mayor contagio durante este mes” afirmó.



“Las dos semanas pasadas han sido las mejores semanas en número de dosis aplicadas a lo largo de todo el Plan Nacional de Vacunación. Eso nos indica que teníamos una población grande sin vacunación, y también indica que la exigencia del carné de vacunación en lugares de ocio y sitios con aglomeraciones ha logrado que la gente concurra a la vacunación ”, afirmó el jefe de la cartera de Salud.



Por otro lado, indicó que esto permite cerrar la brecha y que entre “hoy y mañana podremos lograr el 70 % de cobertura de vacunación con primeras dosis”.



Además, se superó la meta de 55 millones de dosis aplicadas y se vacunaron 2 millones

de niños de 3 a 11 años. “Vamos superando el millón de vacunas de refuerzo y nos queda mucha tarea por hacer, pero el esfuerzo de estos días, particularmente en diciembre, será la aplicación de segundas dosis. Tenemos un diferencial entre primeras y segundas de aproximadamente 11 millones de vacunas”, detalló.



Esta diferencia entre primeras y segundas dosis se da porque noviembre ha sido un mes exitoso en aplicación de primeras dosis, situación que genera un diferencial para que, solo hasta que se cumplan los 28 días, se apliquen las segundas dosis. “diciembre no será un mes fácil, hay vacaciones, fiestas y se deberá aplicar las segundas dosis”, agregó.



“Tenemos además una predominancia de la variante Delta sobre la variante Mu, lo cual genera una presión fuerte sobre los no vacunados, así como fronteras cada vez más abiertas aunque en la de Venezuela, en particular, el índice de positividad es más alto”, sostuvo el ministro Ruiz Gómez.



En cuanto a nuevas estrategias, el jefe de la cartera de Salud, sostuvo que se tiene proyectado un decreto que estuvo sometido a consulta pública, “donde empezamos a abrir vacunación en población no residente de Colombia que venga de Venezuela, y la expectativa es tener mesas de vacunación directamente en la frontera”.



Finalmente, sostuvo que “aquí el llamado a todos es no bajar la guardia, seguir vacunando”. Adicionalmente, hizo un llamado a las IPS, secretarios de Salud y organismos de control, “una persona que va a la vacuna y la devolvemos, será mucho más difícil a la siguiente oportunidad captarla para vacunarla”, concluyó.

