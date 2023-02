Es probable que alguna vez haya escuchado que la masturbación frecuente en los hombres puede reducir su fertilidad. Hay quienes dicen que la calidad del esperma se reduce o que hay menos de estos para poder fecundar un óvulo, lo que podría llegar a generar dificultades al momento de que una pareja heterosexual cisgénero intente tener hijos.

Sin embargo, no hay mucho de qué preocuparse. Según el Dr. Patricio C. Gargollo de la Clínica Mayo en EE.UU., la masturbación frecuente probablemente no afecte la fertilidad.



Asimismo, hay otros estudios que demuestran que personas que tienen esperma de calidad normal mantienen la motilidad y la concentración normal de espermatozoides incluso si eyaculan a diario.



El informe de la Clínica Mayo y el Dr. Gargollo sostiene que si lo que se pretende es que una pareja heterosexual cisgénero quede embarazada, lo mejor es tener relaciones sexuales con eyaculación varias veces a la semana para aumentar la probabilidad de que suceda. En este caso, la frecuencia de masturbación del hombre importaría poco.



La conclusión: lo más probable es que la masturbación frecuente en personas con pene no afecte su fertilidad.



