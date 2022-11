Los estados de Estados Unidos que legalizaron el cannabis recreativo experimentaron un ligero aumento del consumo de alcohol en la población, impulsado principalmente por los jóvenes y los hombres, según una nueva investigación realizada por científicos de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).



Este estudio, publicado en la revista científica 'JAMA Health Forum', sugiere que los estados que legalizan el cannabis recreativo también deberían considerar la posibilidad de enviar mensajes de salud pública específicos sobre el alcohol y otras intervenciones políticas destinadas a mitigar el consumo problemático de alcohol.



"Las leyes sobre el cannabis recreativo han hecho que el cannabis sea legalmente accesible para casi la mitad de los adultos de EE.UU., pero no ha quedado claro cómo afecta esto al consumo de otras sustancias, como el alcohol. Parece que el consumo de cannabis aumenta la probabilidad de que la gente beba, al menos en los tres años posteriores a la legalización", ha explicado el autor principal del trabajo, Coleman Drake.

CANNABIS Foto: El Tiempo

Drake y su equipo obtuvieron datos sobre el consumo de alcohol por parte de más de 4,2 millones de adultos a través de las encuestas anuales del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), realizadas entre 2010 y 2019, momento en el que 11 estados habían legalizado el cannabis recreativo.



La encuesta preguntó sobre cualquier consumo de alcohol, borracheras y consumo excesivo en el último mes, y los investigadores observaron las diferencias en las respuestas antes y después de la legalización del cannabis recreativo.



El consumo de cualquier tipo de alcohol, medido como la ingesta de "al menos un trago de cualquier bebida alcohólica" en el último mes, aumentó en 1,2 puntos porcentuales en el primer año tras la legalización del cannabis recreativo, pero disminuyó en los dos años siguientes. No hubo cambios en el consumo excesivo de alcohol en la población en general.



Cuando el equipo analizó los datos, descubrió que el aumento se debía a los adultos de 18 a 24 años, que registraron un incremento de 3,7 puntos porcentuales en el consumo de cualquier tipo de alcohol. Ninguno de los demás grupos de edad registró un aumento estadísticamente significativo en el consumo de alcohol tras la legalización del cannabis.



Desde el punto de vista demográfico, el aumento también se asoció a los hombres, a los blancos no hispanos y a las personas sin estudios universitarios.



Aunque la legalización del cannabis con fines recreativos se relacionó con un pequeño aumento del consumo de alcohol, el equipo no encontró ninguna prueba de efectos sostenidos en el consumo excesivo o en las borracheras.



Sin embargo, Drake ha señalado que el consumo de cannabis casi se ha duplicado en la última década, y un estudio anterior estimó que, entre 2011 y 2015, el consumo excesivo de alcohol provocó la muerte de más de 93.000 estadounidenses al año.



"Por lo tanto, será importante monitorear si las leyes de cannabis recreativo causan aumentos en el consumo de alcohol durante períodos más largos, particularmente entre los adultos más jóvenes y los hombres", ha reflexionado el investigador.

