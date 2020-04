La lamentable primera muerte de un médico por covid-19 en el país

Carlos Fabián Nieto, un joven médico general de 33 años, quien ejercía en la Clínica Colombia de Bogotá, se convirtió en la primera víctima mortal de este gremio por la covid-19 en el país.



Y aunque, según lo visto en otros lugares donde la pandemia ha causado estragos, el personal de la salud tiene altas tasas de contagio, la muerte que se registró ayer pone a pensar, otra vez, sobre la situación de los cuidadores en el territorio nacional.

De Nieto quedan muchos recuerdos, según testimonios que pudo conocer de sus seres queridos y amigos este diario. Era llanero, graduado de la Universidad Cooperativa de Villavicencio, era la cabeza de un hogar conformado por su esposa Paola (bacterióloga de 30 años recién cumplidos) y sus dos pequeños hijos, uno de un año y otra de tres, su adoración.



Todos llegaron a Bogotá hace dos años en busca de nuevas oportunidades y él de empezar una especialización en medicina interna. Trabajó primero en la clínica Méderi, y en marzo del año pasado entró a la Clínica Colombia, como médico de urgencias. Allí atendía a los pacientes adultos.



En ese lugar, además de su profesionalismo y ética, era el motivo de carcajadas en sus compañeros, las mismas que dejaron de escucharse. El mamagallista, el jovial, el buen amigo y el siempre atento falleció ayer sábado luego de 12 días luchando contra el nuevo coronavirus.



Paola, su esposa, en medio de la tristeza natural, calificó como injusta esta muerte y pidió que se recuerde a Carlos Fabián como un papá inigualable y un hombre disciplinado y lleno de esperanza que en los últimos días solamente no tenía otra rutina más que ir “de la clínica a la casa y de la casa a la clínica”.

EL TIEMPO pudo establecer que presentó sus primeros síntomas el 22 de marzo. Y como tenía exposición directa a personas con enfermedades respiratorias, le hicieron al día siguiente la prueba para saber si estaba afectado.



Sin embargo, el sábado 28 a Nieto le comenzó una neumonía que avanzó rápidamente al punto de que el lunes 30 presentó falla respiratoria y tuvo que ser ingresado a unidad de cuidados intensivos, donde requirió soporte ventilatorio y monitoreo permanente. El martes 31 llegó el resultado de la prueba: positivo para covid-19.



“Para los que todavía siguen en la calle: yo pensaba que si la covid-19 nos daba, iba a ser algo pasajero, pero déjenme decirles que tengo a mi esposo en la UCI, intubado por una neumonía complicada. Yo llevo 16 días aislada con mis hijos y aquí seguimos en la lucha”, había escrito en redes sociales su esposa Paola la semana pasada.



Los últimos días fueron complejos. A pesar de no tener comorbilidades severas, el estado de Nieto empeoró. Y ayer sábado pasadas las 9 de la mañana en un comunicado la Clínica Colombia confirmó su muerte.



“Agradecemos a todas las personas que se entregaron por completo para ayudar en esta situación. Gracias de todo corazón al equipo de la clínica en un duro momento como el actual. Es un orgullo saber que hicieron todo lo que estaba en sus manos y que cada día continúan entregando su mayor esfuerzo a cada persona a la que nos debemos”, escribió la institución.

Un caso en estudio

El caso del médico Carlos Fabián Nieto es motivo de estudio en varios sentidos. El primero de ellos es que a pesar de su juventud y de no contar con comorbilidades, salvo un cuadro de hipotiroidismo, no pudo sobreponerse a este virus.



Como se sabe, de acuerdo con la evidencia disponible, el SARS-CoV-2 es especialmente agresivo con las personas que sufren males crónicos o de base y los adultos mayores, pero también influyen condicionantes genéticos y la exposición elevada a espacios donde circula el virus.



Además, se analiza actualmente la forma en que se contagió. Según varios de sus compañeros, en el servicio de urgencias pudo haberse infectado con el virus que lo llevó a la muerte. Y es que la Clínica Colombia, aseguraron fuentes directas, por sus características –entidad de alta tecnología– es centro de remisión de enfermedades respiratorias graves.



Otras versiones apuntan a que el médico pudo haberse contagiado fuera del centro médico, aunque este tema es estudiado por las autoridades de salud y la propia institución.



Por otra parte, se investiga también si el galeno contaba con los elementos de protección suficientes para el ejercicio de su labor, tal como han puesto en duda algunos compañeros que hablaron con EL TIEMPO.



Sergio Martínez Martin, global C. E.O . de Keralty, grupo empresarial al cual pertenece la Clínica Colombia, le dijo a este diario que el médico, así como todo los profesionales de la salud que hacen parte de esta institución, había contado desde el inicio con los elementos de protección recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud.



Sin embargo, reconoce que a nivel nacional y mundial escasean muchos insumos que pueden proteger al personal expuesto a pacientes con covid-19 y por eso, aunque han comprado “todo lo que han encontrado”, sí se ha pedido “un uso eficiente y racional de los equipos”.



“Quienes estamos trabajando en instituciones de salud somos personas que sentimos un miedo legítimo y lo único que podemos hacer es protegernos adecuadamente. La única forma de garantía es protegernos de acuerdo con los protocolos que dicta la OMS y el Ministerio de Salud, eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho”, aseguró.

En ese sentido dijo que su red de hospitales puso en marcha un acuerdo para que hoteles cercanos a las clínicas puedan dar hospedaje a los profesionales de la salud y así no tengan el riesgo de llevar el virus a casa.



Igualmente, manifestó que en el caso del médico Nieto desde el comienzo de la hospitalización la compañía ha estado cerca de la familia brindando apoyo psicológico y se dará, además, un apoyo institucional.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ

Unidad de Salud