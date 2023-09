Muchos trabajadores han sufrido de percances en su salud por el exceso de sus funciones, el estrés diario y el no tener tiempo para el sano esparcimiento.



Por lo tanto, varias empresas han optado por incluir entre sus actividades internas estrategias para evitar afectar la salud mental de sus trabajadores, teniendo en cuenta información que ha entregado la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud registra que "los lugares de trabajo que promueven una buena salud mental y reducen el estrés laboral no solo mejoran la salud mental y física, sino que también es probable que reduzcan el ausentismo, mejoren el rendimiento y la productividad laboral, aumenten la moral y la motivación del personal".



Así mismo, algunos expertos se han referido al tema, mencionando que las empresas que no crean algún tipo de estrategia de esparcimiento para sus empleados, estos pueden caer en el conocido 'Burnout' que consiste en un estrés laboral crónico.



De acuerdo con el portal 'Siquia', estas medidas también pueden ayudar a disminuir el ausentismo laboral, puesto que esto incluso constituye pérdidas económicas para las empresas, teniendo en cuenta lo que cuesta un día laboral, por lo que las compañías que deciden invertir en la salud de sus empleados con actividades alternas a lo laboral no están perdiendo dinero, sino que, por el contrario, invierten en productividad.

También hay que tener en cuenta que una mala salud mental en un trabajador se traduce en una labor mal hecha, por lo que si el empleador quiere que todo marche de la mejor forma en su compañía puede proteger a sus trabajadores de problemas como la ansiedad, el estrés y la depresión con alternativas como:

Hacer que sus empleados se sientan útiles, ajustando sus funciones a sus capacidades y cargo sin sobrecargas. ​ Promover un buen clima laboral basándose en el respeto.​ Felicitar en público y corregir en privado, ya que el reconocer los esfuerzos de los trabajadores son un incentivo para que se sientan motivados de seguir ejerciendo su labor, mientras que corregir en público lo que hace es desmejorar su estado de ánimo y sus ganas de aportar a la compañía. ​ Mantener una comunicación asertiva y constante para evitar malentendidos.

Cuando un empleado se siente querido y valorado en una compañía, el trabajo se hace más llevadero y la empresa obtendrá más compromiso de parte de sus colaboradores.



El invertir en la salud mental de los trabajadores para evitar todos los problemas mencionados anteriormente, harán que los empleados se sientan con la necesidad de retribuir ese beneficio con un buen rendimiento laboral.



Por otra parte, un trabajador que haya salido de su compañía será un buen referente de cómo se llevan a cabo las cosas en el lugar, si es un buen lugar para trabajar o si, por el contrario, no aconseja llegar a aportar a esta.



Así mismo, el salario ya no es lo que reclama más importancia, sino que tan bien se siente una persona al hacer parte de cierta empresa, de acuerdo a su experiencia dentro de ella.

La búsqueda del bienestar laboral que va más allá de un sueldo

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

