La emergencia sanitaria por la pandemia exacerbó factores de riesgo asociados a comportamientos de ansiedad y depresión. En los últimos meses, estos factores asociados al deterioro en la salud mental de las personas se han agudizado de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Sin embargo, en materia de tecnología y avances científicos estos años han sido cruciales. La telesalud cobró una especial importancia en este contexto, pues permitió que miles de personas pudieran tener acceso a una asesoría médica, psicológica o profesional a distancia.



De acuerdo con la Clínica Mayo, la telesalud es el uso de las tecnologías digitales de información y comunicación, como las computadoras y los dispositivos móviles, para acceder a los servicios de atención médica a distancia y gestionar la atención de la salud. Estas pueden ser tecnologías que se utilizan desde la casa o que el médico utiliza para mejorar o apoyar los servicios de atención médica.



La telesalud y la telemedicina son dos diferentes tipos de servicios de atención médica a distancia. La telemedicina se refiere específicamente a las visitas al médico en línea, mientras que la telesalud también incluye servicios de educación relacionados con la salud, como cursos de nutrición u otra capacitación relacionada con la salud.



Según un artículo del Tecnológico de Monterrey, en Estados Unidos el uso de la telesalud aumentó increíblemente. En el 2019, sólo 11 % de los americanos utilizaban esta opción, para el 2020 esta cifra era del 46 % y los doctores están viendo entre 50 a 175 más pacientes a través de telesalud que antes.



Este sistema innovador de atención para la salud mental tiene una serie de ventajas bien definidas, según el National Institute of Mental Health (NIMH) de Estados Unidos. Algunas de estas son:



Conveniencia: No es necesario trasladarse a ningún lado para una cita de telesalud mental y a menudo esto significa que el tiempo que deja de trabajar es menor y que la coordinación logística para cosas como transporte o el cuidado de los niños es más fácil. Los pacientes también pueden programar citas con menos tiempo de anticipación y con un horario más flexible.



Un alcance más amplio: La tecnología está disponible para personas que anteriormente podrían no haber tenido acceso a servicios de salud mental, incluidas aquellas personas en zonas remotas y en situaciones de atención de emergencia.



Menos obstáculos: En el caso de aquellas personas que en el pasado pudieron haber dudado en buscar atención de salud mental, es posible que en comparación con los servicios tradicionales en este campo, los servicios de telesalud mental les facilite tomar el primer paso.



Avances en tecnología: A medida que los servicios de telesalud mental han aumentado, los proveedores se han familiarizado más con la tecnología evolutiva para videoconferencias e incluso algunos han decidido establecer sus consultorios completamente virtuales.



A pesar de los beneficios que supone la tecnología en estos casos, muchos doctores confesaron que estaban preocupados por no saber si podían diagnosticar con precisión a los pacientes de forma remota. Además, algunos profesionales de la salud coincidían en que no es práctico el uso del teléfono ya que implica muchas barreras cognitivas, auditivas y del habla.



Según la OMS, el 70 % de sus miembros han adoptado la telemedicina o la teleterapia, sin embargo, esta cifra depende de los ingresos de cada país. Para aquellos países de altos ingresos, el 80 % reportó que veían el uso de la tecnología para mitigar los retos de ofrecer servicios de salud mental. Sin embargo, menos del 50 % de los países de bajos recursos reportaron usar la telesalud.



En Colombia, entre marzo de 2020 y enero de 2021, el país había alcanzado 41.948.735 teleconsultas de todo tipo, relacionadas con la pandemia.

