'Las mascotas son propensas a varios tipos de parásitos si no se toman medidas'

Si está pensando en adoptar una mascota en su familia, existen recomendaciones que debe tener en cuenta para prevenir parásitos, puesto que estos microorganismos pueden ocasionar enfermedades mortales, difíciles de tratar.



La doctora Guadalupe Miró, experta en parasitología y medicina preventiva, hace bastante énfasis en la prevención de distintas patologías que se puedan presentar en las mascotas, y en las medidas de cuidado que se deben tomar al momento del ingreso de un nuevo miembro animal en un núcleo familiar.



Siga leyendo: (¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en perros y gatos?)

La experta estuvo en Bogotá, y habló con EL TIEMPO sobre la importancia de la medicina preventiva en el cuidado de las mascotas, junto con ciertas recomendaciones al público sobre hábitos de higiene que se deben tomar para no poner en riesgo la salud de los miembros de la familia y de los animales.

¿Cómo ve el panorama de Colombia frente al conocimiento que se tiene en torno a la parasitología en la medicina veterinaria?

Bueno, esta mañana he tenido ocasión de hablar con muchos colegas de distintas clínicas y especialidades, y he visto que realmente se trabaja muy bien, pero claro, todos podemos realmente ampliar el conocimiento y mejorar.

¿Por qué es importante la medicina preventiva en el cuidado de una mascota?

Todo radica en, precisamente, adelantarnos a los acontecimientos, es decir, utilizar ciertos fármacos o antiparasitarios y también vacunas que nos permitan prevenir que las mascotas tengan enfermedades. Entonces, hay que hacerlo de una manera racional, o sea, tienes que realmente diseñar lo que llamamos protocolos de desparasitación y que están muy ligados al tipo de vida que lleva la mascota y a los riesgos a los que esté sometida. Entonces, hay mascotas que están más tiempo en el exterior, que tienen más contacto con arenas, con posibles hospedadores intermediarios, como por ejemplo pequeños pájaros, roedores, perros, y gatos; y existen otras mascotas que a lo mejor están más tiempo en la casa y que tienen, por lo tanto, menos riesgo. Entonces, en función de esos riesgos se establecen ciertos protocolos.

Facebook Twitter Linkedin

La atención de un especialista es esencial para prevenir enfermedades en los pequeños animales. Foto: iStock

¿Qué reacciones adversas se pueden presentar en una mascota frente a los antiparasitarios?

En principio, estos medicamentos suelen ser muy seguros, o sea, se han probado incluso a triple dosis, y están hechos durante ensayos clínicos antes de ponerlo en el mercado. También pasaron todas las pruebas, que se conocen como pruebas de seguridad y tolerancia y no tienen por qué producir ningún efecto adverso, salvo que se utilicen específicamente en un animal que esté muy enfermito. Por eso, hay que utilizarlos en animales sanos, los protocolos de desparasitación se utilizan en animales sanos y las vacunas en animales sanos.

¿Cómo se clasifican cada tipo de parásitos y qué partes del cuerpo de la mascota afectan?

Las mascotas son propensas a varios tipos de parásitos si no se toman medidas. Hay parásitos que afectan al intestino digestivo, otros que afectan al aparato respiratorio, otros el aparato circulatorio, que se llaman endoparásitos o parásitos internos. Luego hay parásitos que afectan a la piel y al pelo, que se llaman ectoparásitos y que son bastante conocidos como las pulgas, las garrapatas, los mosquitos que les pican a las mascotas y también a nosotros. Entonces, en función de qué tipo de parásito adquiere esa mascota, se produce una sintomatología u otra.

¿Cuáles son las enfermedades que más se tienen que prestar atención al momento del cuidado de las mascotas?

Tenemos enfermedades producidas por parásitos intestinales, como la toxocara, echinococcus, giardia, que son parásitos claves que se deben controlar, sobre todo en animales jóvenes, pero también en animales adultos. En aspectos externos se deben controlar todas las infestaciones por garrapatas, pulgas, picadoras de mosquitos, y el gusano del corazón. Entonces la prevención hace que después no se deba curar, siempre decimos es mejor prevenir que curar.



Lea también: (Tráfico de fauna debe ser motivo de reflexión en el Día Mundial de los Animales).

Facebook Twitter Linkedin

En el taller se habló de los hábitos de higiene que debe tomar una familia al momento de adoptar una mascota. Foto: Suministrado por Carlos Santiago Arias

¿Qué es lo primero que debe tener en cuenta una familia al momento de adoptar una mascota?

Ir al veterinario, después de la primera visita al especialista es muy importante mantener unos buenos hábitos de higiene tanto de la mascota, es decir, no dejarle que coma cosas de la calle, que beba agua de los charcos, que lama restos de caca de otros perros, lavarlo y limpiarlo adecuadamente. Dentro de la casa, es importante mantener unas normas básicas de higiene, es decir, que antes de comer nos tenemos que lavar las manos, estando en la mesa no le debemos de dar comida porque al darle de comer, la mascota te chupa la mano y tú luego comes y te contaminas. Si vas a hacer un bocadillo, pues lávate las manos antes porque has estado jugando con el perro. Intentar que a los niños que no les laman las mascotas, no dormir en la cama con las mascotas; las mascotas tienen que dormir en otra habitación. Entonces, lo más importante son hábitos de higiene que hay que fomentar desde el minuto cero y todo eso te lo va a recordar el veterinario.

Facebook Twitter Linkedin

Es importante el lavado de manos luego de tocar a la mascota para no poner en riesgo la salud de los integrantes de la familia. Foto: iStock

¿Qué recomendaciones le brinda a las familias para prevenir distintas enfermedades en sus mascotas?

Lo primero es que acudan a su veterinario, es decir, el veterinario es la conexión entre la familia y la educación sanitaria, son los educadores sanitarios. Entonces, tenemos que intentar asegurar que los tutores de mascotas vayan a la clínica veterinaria para que expliquen bien su estilo de vida, el tipo de estructura familiar, y que, en función de eso, el veterinario diseñe un plan a la medida. Una parte muy importante también no solo son los riesgos a los que está sometida la mascota, sino también, hay una parte muy importante que es la estructura familiar, o sea, en una casa donde viven niños pequeños, donde viven ancianos, embarazadas o enfermos inmunocomprometidos o que tengan alguna enfermedad debilitante, todos esos se llaman población de riesgo. Eso hace que las mascotas deban estar aún más sanas, ya que no se puede permitir que un paciente de este tipo, un individuo familiar con estas características, enferme porque haya una mascota enferma en la casa. Entonces, eso es lo que tiene que saber el veterinario y en función de eso y del estilo de vida de la mascota, se hace el diseño a la medida; es como hacer un traje a la medida, ese es el nombre que le tenemos, que son una especie de planes individualizados y funcionan muy bien.



DYLAN ESCOBAR RUIZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO.

Más noticias aquí