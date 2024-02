La hora del día en la que se desintoxica el hígado: así lo puede ayudar a limpiar

Todos los órganos del cuerpo humano requieren desintoxicarse y limpiarse para poder funcionar adecuadamente y aunque ellos lo hacen por sí mismos, cada quien puede hacerlo siguiendo algunos consejos.



El organismo es como una máquina, está programado para desintoxicarse de manera automática, pero el humano puede ayudarle a conservarse sano.



En el caso del hígado, este cumple varias funciones en el cuerpo humano, por lo que necesita un momento para eliminar todas aquellas toxinas que ha recibido durante el día, ya sea por el ambiente, los alimentos u otros factores.

Algunas personas por sus hábitos diarios sobrecargan no solo el hígado sino el organismo entero y no tarda en sentir algunos problemas de salud.



Es por eso que existen formas naturales de prevenir que lleguen las enfermedades, por eso es importante el descanso.



Mucho se ha hablado del momento de descansar, que es fundamental no solo para recomponerse, sino también para varios procesos internos, por eso es imprescindible tener una higiene del sueño para que el cuerpo utilice estas horas para la desintoxicación.



(Le puede interesar: La señal que da el cuerpo cuando el hígado está enfermo: ¿cómo reconocerla?)



En el caso del hígado, de acuerdo con el portal ‘Mejor con Salud’, este utiliza el horario comprendido entre la 1 a las 3 de la mañana para recomponerse.



Así mismo, cada dos horas se desintoxican otros órganos como la vesícula, los pulmones, el intestino grueso y el estómago.

Cómo ayudarle al hígado a desintoxicarse

Ya que el hígado es uno de los órganos internos más grandes del cuerpo humano, porque lleva a cabo más de 500 funciones, entre las que se encuentran eliminar y neutralizar toxinas, intervenir en la digestión con la producción de bilis, es necesario encontrar claves para ayudarle a este órgano a funcionar de manera correcta.



Según el portal en mención, estas pueden ser algunas de las acciones que usted puede empezar a realizar para ayudarle al hígado a limpiarse cada día.



(Lea más: Hierbas amargas: ¿cuáles son y qué beneficios tienen al consumirlas?)

Incluir grasas saludables en la alimentación: puede optar por el consumo de grasas saludables como el omega-3 porque proporcionarle beneficios como reducir la aparición de hígado graso. Esta se encuentra principalmente en pescados grasos como el salmón, el aceite de linaza, los frutos secos y los mariscos. Hidratarse adecuadamente durante el día: de esta forma le ayudará al hígado en la eliminación de toxinas, puesto que este requiere de líquido para filtrar desechos. Además, el agua interviene en la mayoría de funciones del cuerpo, como por ejemplo en la circulación, la secreción de bilis, colabora en el metabolismo, entre otros. Consumir verduras y frutas: estas son fuente importante de antioxidantes, polifenoles y carotenoides que ayudan con la función hepática. De esta forma, se le puede ayudar al hígado para evitar lo que ocasionan los radicales libres en el organismo, puesto que estas sustancias pueden debilitar algunas funciones. Los alimentos que se recomiendan son vegetales crucíferos como el brócoli, manzana, aguacate, papaya, espárragos, cebolla y ajo. Hacer actividad física: aunque el ejercicio no es un método que ayuda a depurar el organismo, si puede incidir en el buen funcionamiento de este órgano. Cuando hace ejercicio constantemente, el hígado estará con menos estrés, disminuirá el riesgo de obesidad y sobrepeso y es una estrategia importante para prevenir el hígado graso.

Recuerde que ante cualquier enfermedad o si usted verifica que algo no anda bien en su salud, debe acudir a su médico para saber qué es lo que está ocasionando esta condición.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Las ocho señales de que su hígado puede estar sufriendo por demasiado alcohol

El asombroso poder del hígado para repararse: esto pasa si deja de beber alcohol

Hígado graso: Cinco alimentos que reducen esta condición hepática y mejora su salud