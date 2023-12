Con gimnasios, esta diseñadora colombiana rehabilita niños con parálisis cerebral

Leidy Cuestas es una diseñadora industrial, pero el rumbo de la vida y su pasión por ayudar a los niños vulnerables la llevó a crear el Gym Smile, un gimnasio que ayuda en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, idea que la convirtió en 2016 en la primera mujer menor de 25 años en lograr una patente de invención en Colombia.



La infancia de Leidy estuvo marcada por la violencia. Su padre fue asesinado en su niñez y pasaron de tenerlo todo a no tener nada. Según Cuestas, "fue un momento que me amplió muchas cosas en torno a lo social". Es por esto que durante su carrera universitaria enfocó todos sus proyectos en ayudar a poblaciones vulnerables, y finalmente, todos sus objetivos la iban guiando a un pueblo de Cundinamarca llamado Maya, donde conoció a una niña de nombre Laura mientras estaba preparando su tesis de grado.



De hecho, descubrir la historia de Laura marcaría el inicio Kit Smile, un emprendimiento social que apoya a niños con parálisis cerebral. Hasta la fecha, este proyecto de innovación ha entregado más de 517 gimnasios a niños de distintas partes de Colombia y de países como México, Argentina, Estados Unidos, España, entre otros más.



También este invento colombiano ha sido tema de conversación en universidades de renombre como Harvard y el MIT, y por más de seis años ha sido un referente en la rehabilitación de pacientes con parálisis cerebral.



Leidy Cuestas habló con EL TIEMPO sobre el recorrido que ha tenido Kit Smile en ayudar a los niños con esta condición en el país y el impacto que tiene en mejorar su condición de vida y la de sus familias.

El factor determinante del Gym Smile consiste en que permite a los niños poder hacer sus terapias de rehabilitación en casa. Foto: Cortesía Leidy Cuestas

¿Cómo surgió la idea de crear un producto que ayudará a niños con parálisis cerebral?

Todos mis proyectos en la universidad eran alrededor de ayudar a alguna población y tener un impacto. Entonces, cuando estaba haciendo mi tesis viajé a Maya, Cundinamarca, de donde era la mayoría de mi familia, y en un diciembre conocí el caso de una niña llamada Laura, que tenía parálisis cerebral y tenía cinco años en ese momento, junto con otras complicaciones que ningún niño tendría que sufrir. Laura presentaba displasia de cadera, discapacidad visual y auditiva, y desnutrición severa; cuando yo la vi me impacté a raíz de la desnutrición severa que tenía, y al preguntarle a la mamá qué discapacidad padecía me dijo que no sabía, solo le explicaron que tenía algo en el cerebro, y el único tratamiento que tenía era una pelota. Al preguntarle si podía llevarla a un centro especializado me dijo que no porque tenía dos hijos más y no contaba con la ayuda del papá de los niños. Ella ganaba 170.000 pesos sembrando piñas, así que no podía pagar una terapia especializada, y el centro de salud más cercano estaba a más de una hora en carro. Al ver esta problemática decidí encaminar y tesis de grado en ayudar a niños como Laura en su discapacidad, y era un reto para mí porque yo era diseñadora y casi no tenía conocimientos médicos.

¿Cuáles fueron las problemáticas que encontró en los niños con esta enfermedad?

Empecé a investigar y me di cuenta de que hay métodos de rehabilitación que hacen que los niños mejoren hasta un 60 por ciento su parte motriz y que la mayoría de productos que existían en el mercado eran de transporte como sillas de ruedas o sillas neurológicas dejando a un lado la importancia de la rehabilitación de los pacientes que por muchas razones no pueden acceder a un centro. Identifiqué varias problemáticas: primero, en Colombia hay 300.000 niños que tienen parálisis cerebral, según datos de Dane de 2012, ya que no se ha actualizado cifras desde ahí, de los cuales el 70 por ciento son de bajos recursos. Segundo, existe una falta de conocimiento de sus padres sobre qué hacer con la discapacidad, si no se tiene un diagnóstico claro, mucho menos van a saber cómo tratar los síntomas. Tercero y muy importante, los centros de rehabilitación casi siempre están en ciudades principales, dejando por fuera los niños que viven en veredas. Me basé en el método de rehabilitación Bobath que consiste en cambiar a los niños en diferentes posiciones, manejando sus puntos de control, para que puedan mejorar su parte motriz y cognitiva.



Siendo diseñadora, ¿cómo enlazó los conocimientos de su profesión con aspectos técnicos de la medicina?

Busqué centros de rehabilitación que me dejaran ir a observar porque pienso que el diseño es más de ver y de cómo lo va a usar el usuario. Muchos me cerraron las puertas, pero uno me dio la posibilidad, y fue impactante entrar a un sitio con muchísimos niños en situación de discapacidad y no veía ni una sonrisa. Normalmente, cuando uno va a un espacio que hay muchos niños lo primero que ve son risas, colores vivos, formas, y ese lugar lo único que tenía eran colores negros y grises. Empecé a dibujar y a desarrollar un producto que hiciera todas esas terapias que había investigado, que tuviera un tamaño que se pudiera guardar en una maleta, y romper el paradigma de que era necesario ir a un centro de rehabilitación, cuando estas terapias se pueden hacer en la comodidad de las casas. A raíz de todo esto, inventé el Gym Smile, que es un gimnasio de rehabilitación en casa para niños con parálisis, que ganó patente de invención, que quiere decir que es un producto único en el mundo, y resultó que era la mujer más joven en haber tenido ese logro.

El gimnasio en casa sirve para reemplazar las sillas de ruedas que no aportan en la rehabilitación del paciente. Foto: Cortesía Leidy Cuestas

Entonces, ¿pudo ayudar en la recuperación de Laura, la niña con la que empezó todo este sueño?

Llamo a la mamá de Laura un 6 de diciembre a comentarle emocionada que ya tenía el tratamiento adecuado para la recuperación de su hija, y que se lo iba a entregar el 24 de diciembre en el pueblo. Lastimosamente, Laura murió dos días después de mi llamada, sin ni siquiera poder utilizar el producto y dije en mi mente: no puedo creer que después de todo el trabajo Laura haya fallecido. Después de mucho tiempo entendí de que mi propósito era ayudar en el futuro a niños que padecían su misma condición. Seguidamente, creé mi fundación llamada Unidos para Sonreír y la primera campaña fue #EnmemoriadeLaura, donde queríamos buscar una historia de un niño que tuviera condiciones parecidas y regalarle un gimnasio. Esperábamos máximo diez videos de familias, y nos llegaron más de 50 historias de toda Colombia. Un niño de Bucaramanga fue el primero en utilizar nuestro producto, le funcionó y todavía lo usa. También creamos un programa llamado "Canasta Feliz-alimentación feliz", porque si tú no tienes que comer, mucho menos te vas a interesar en rehabilitarte.

¿Cómo funciona el Gym Smile y cuál es su impacto en los niños con discapacidad?

Está diseñado como un juguete o un carrito que cambia a los niños en más de ocho posiciones que pueden ser boca arriba, tren invertido, supino para que descanse, también otras posiciones para que el niño se ponga de pie y marche; tenemos varias actividades que puede realizar. Otro dato interesante es que este producto se fabrica bajo medida. Nos llega un paciente y nosotros hacemos un tamizaje, lo enviamos a producción y allí empieza la fabricación del producto. Otra de nuestras prioridades es que el gimnasio no se da, sin haber capacitado a la mamá. Con la capacitación y el seguimiento generamos una rutina de ejercicio, debido a que lo importante es que se puedan hacer las terapias en casa. Tenemos estudios científicos que han comprobado que los niños con terapia más el gimnasio en casa mejoran muchísimo su control cefálico, control de tronco, movilidad, y nutrición. En este momento cuatro bebés han logrado caminar, obviamente con nuevas patologías y unos niveles de parálisis cerebral no tan graves, además, hay niños que pueden sentarse solos y esto mejora no solo su calidad de vida sino además la de su familia.



Distintas partes del país han sido beneficiadas de este invento colombiano. Foto: Cortesía Leidy Cuestas

¿En Colombia hay sitios focalizados donde hayan encontrado más niños con esta condición?

Esta condición está muy presente a nivel nacional, pero para decirte uno en particular con índices altos, tenemos: Barranquilla, Soledad, Sogamoso. También muchas zonas de Boyacá tienen bastantes niños con esta condición, al igual que La Guajira que está asociado con la desnutrición, y ha aumentado en el Amazonas solo por nombrarte algunos. Además, solo en Bogotá hemos entregado 140 gimnasios, así que es una condición que ha venido en aumento.

¿Cómo se ha llevado este gimnasio a niños de bajos recursos, siendo este producto bastante costoso?

Con la fundación hacemos alianzas con empresas para que apoyen todo este proceso con responsabilidad social. También, otros de los modelos es la "Carrera de la Felicidad", lo que buscamos es adquirir la mayoría de fondos, y durante el año tenemos bastantes eventos parecidos, espacios donde la gente va y compra algunos productos como camisas y juguetes de estimulación sensorial. A través de campañas crowdsourcing, enseñamos a ser mamás comerciales, y ellas, junto a sus redes de apoyo, su familia, sus amigos, empiezan a compartir información de la fundación para que las personas se animen a donar.



DYLAN ESCOBAR RUIZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

