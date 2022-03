El problema no es ser gordo sino la gordofobia, que se ha convertido en otro tipo más de discriminación que afecta los derechos fundamentales de las personas, desde su infancia hasta la edad adulta, y que podría causar a sus víctimas graves daños físicos, psicológicos, laborales y mentales según dice a EL TIEMPO la abogada y especialista argentina en el tema, Adela Pérez del Viso.

Por eso, antes de legislar o judicializar la gordofobia, es preciso que jueces y juezas; abogados y abogadas; empleados y empleadas de Tribunales; los peritos psicólogos y otros «comprendan que el disgusto u odio hacia la persona gorda o hacia la persona “que se considere gorda”, no es una picardía, sino una conducta altamente reprochable», añade Pérez del Viso, que también es Juez interina Civil Comercial Ambiental y Laboral en la ciudad de Concarán, Provincia de San Luis, profesora y especialista en educación.



Como abogada y educadora explica que, según el caso, la gordofobia puede corresponder a: «Un daño causado en la persona así despreciada (daño físico, psicológico, laboral, moral); Un acto de insulto o desprecio que puede contribuir a arruinar o destruir la salud psicológica de un individuo; un hecho de discriminación en el trabajo, o en la atención del consumidor, o en cualquier situación en que la persona tildada de “gorda” se coloque como vulnerable».



Del Viso recuerda a los trabajadores del derecho que en la actualidad la gordofobia está prohibida por las innumerables normas que prohíben la discriminación como la Convención Interamericana CEDAW y Belem do Parà contra la discriminación de la mujer, suscrita en Brasil en 1994 y La Convención Internacional por los derechos de las personas con discapacidad, programada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada y convertida en ley en El Salvador en 2007.



También menciona La Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada en San José de Costa Rica en 1969 y, según la cual, los Estados parte se comprometieron "a respetar los derechos y libertades allí reconocidos y garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación de raza, color, …opinión política, origen nacional, nacimiento o cualquier otra condición social".



En la actualidad, países latinoamericanos como Argentina y Brasil; algunos de la Unión Europea y Estados Unidos no sólo registran activismo en defensa de las personas con sobrepeso, sino que han presionado por la formulación de leyes que los beneficien.



Han logrado, por ejemplo, asientos más amplios en los buses, metros o teatros; preferencias de atención en bancos o en supermercados, similares a las ofrecidas a personas con discapacidad, o la exigencia a los fabricantes de ropa que las tallas se ajusten a la realidad en que vivimos y no al concepto único y discriminatorio de belleza que se relaciona con los patrones de la delgadez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que la obesidad es hoy una epidemia mundial, que se ha triplicado desde 1975 y que existen 1.900 millones de adultos y 340 millones de niños y adolescentes que la padecen.



Según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Estados Unidos encabeza la lista de los 10 países con más obesos y personas con sobrepeso del mundo, seguido por México y Nueva Zelanda.



El año pasado la Consultora IPSOS, líder de investigación de mercados en México, hizo una investigación internacional que incluyó entrevistas con 22 mil personas en 30 países y llegó a la conclusión que los mexicanos fueron los que más subieron de peso durante el primer año de la pandemia, seguidos por Arabia Saudita, Argentina, Perú y Chile.

‘Salirse de los cánones’

Pero el rechazo a los gordos y al sobrepeso está inyectado en la cultura popular en todo el mundo y la delgadez es un sinónimo de belleza y de salud, pese a la apariencia enfermiza de las personas en muchas ocasiones.



Los activistas a favor de los derechos de las personas con sobrepeso son contrarias a esa interpretación y por eso la cuestionan hoy y la interpretan como una forma camuflada de discriminación.



Por lo tanto, la "gordofobia" es interpretada como una palabra que refiere al odio o al rechazo que puede sentir una persona frente a los cuerpos que son gordos y que no encajan en los patrones corporales considerados como "normales".



La definición de "gordo" incluye un gran vacío y el primer problema que presenta es que «no está definido quién es “gordo”. Actualmente cualquier persona podría ser clasificada como tal, pues la publicidad, las modas y los talles conllevan a considerar que sólo es “normal” alguien que es absolutamente delgado, a veces en formas que exceden hasta una medida saludable», según Pérez del Viso. «Todos los demás caeremos entonces en la categoría de “gordo” y seríamos, por lo tanto, “anormalizados” en la sociedad», afirma.



En cuanto al término "odio", que define a la gordofobia, dice que «alguien podría decir: “yo no les tengo odio, yo no odio a nadie”. Sin embargo, en la palabra odio también está incluido el disgusto, la negatividad, la discriminación, la parcialidad en pos de considerar solamente normal al delgado, y la directa invisibilización o "ninguneo" de la persona gorda.



Recordemos que esa persona gorda puede llegar a ser cualquier persona, ya que no existe una clara definición de qué es ser gordo, sino solamente una vaga idea de "normalidad" que hace que hasta los talles L en los negocios correspondan a personas casi esqueléticas», reafirma.

En búsqueda de una ley

La "gordofobia" es un término originado en estudios de Ciencia Política, Sociología y Estudios de Género. Pero, debido al dolor y daños psicológicos, laborales y sociales que causa en todo tipo de personas, esta categoría en la actualidad debería ser objeto de estudio desde la ciencia del Derecho.



"Sería positivo que los legisladores de nuestros países americanos, una vez producida la toma de conciencia, legislen expresamente sobre la gordofobia como una de las posibles causales de discriminación; para que los jueces y juezas no tengan que justificar por qué resuelven de tal manera, y por qué consideran que un acto de odio a una persona por su contextura física es un acto de discriminación", señala Pérez del Viso.

La OMS hizo un llamado a todos los países el pasado 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad 2022, con tal de que se tomen medidas para detener el alza de esta enfermedad -a la par que invitándolos a reducir las cifras-, que afecta a 1.900 millones de personas en el mundo.



También consideró que es un imperativo revertir esta crisis de salud "predecible y prevenible" pues, si todo sigue como va, unas 167 millones de personas, entre adultos y niños, verán afectada su salud por el sobrepeso y la obesidad en 3 años.



La obesidad es una enfermedad que afecta el corazón, el hígado, los riñones, las articulaciones y la mayoría de los sistemas del cuerpo y conduce a enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares, hipertensión, accidentes cardiovasculares, diversa formas de cáncer y problemas de salud mental, alertó la entidad.



Pero, a pesar de las cifras y alertas que circulan sobre la obesidad y el sobrepeso en la actualidad, la abogada del Pérez del Viso estima que la OMS considera el sobrepeso como algo negativo. Y aunque admite que es probable que lo sea desde el punto de vista médico, "el problema está en no identificar al sobrepeso con quien tiene supuestamente sobrepeso. Esto último es lo que suele ocurrir, y allí es donde se producen el desprecio y la discriminación hacia una persona", afirma.



Además, la especialista resalta que la OMS arroja "recetas" sobre lo que es sano, pero, al mismo tiempo, grandes cadenas de comidas rápidas presentan publicidades donde «se asocia el placer, el "color" y el disfrute individual y social a la ingesta de comidas con muchas calorías, grasa, azúcares refinados, elementos fritos, todo lo cual no es sano. Y de esto último no es tan crítica como con lo primero».

Educación: una salida

Además de lo anterior, para Pérez del Viso hay más contradicciones en todo lo que se refiere a ser gordo.



Se habla de los peligros del exceso de peso, pero no se resaltan con igual entusiasmo que «existen más peligros en los trastornos del comportamiento alimentario y en las dietas constantes (provocadas por las publicidades en los medios de comunicación, que pretenden que todos y todas seamos "delgados")». Por lo anterior, insiste en que es preciso que se eduque desde la infancia sobre la gordofobia como otra de las formas de discriminación.



"Para evitar la violencia por gordofobia, como también la violencia de género, ambas bajo cualquiera de sus formas (violencia simbólica, económica, física, psicológica), la cuestión debe ser tratada desde la infancia, en las escuelas, con muchísimo respeto, promoviendo talleres donde los niños y sus padres sinceren su participación en las situaciones de bullying, re- analizando conductas diarias que hayan tenido lugar en las aulas, patios y hogares, para conformar un nuevo concepto mental interno de la relación entre las personas y su aspecto físico".



Para ella, como para otros estudiosos de la gordofobia, es imperativo acabar con la creencia popularizada que «el cuerpo gordo responde a una falta de voluntad o de autocuidado, o que la persona "gorda" no hace el esfuerzo suficiente para ser delgado, motivo por el cual merece "castigo" o rechazo”».



También afirma que es preciso "armar la idea en nuestra cabeza que los gordos somos todos o podemos llegar a serlo, o lo somos en parte o en todo. Siendo así, no podremos despreciar ni discriminar a nadie por lo que nosotros también somos.



Todos tenemos un cuerpo glorioso, con o sin curvas, con grasas o con músculos, y ése es el cuerpo que nos permite expresarnos en el mundo, haciendo cosas extraordinarias para toda la sociedad”.



El alto y el bajo, el "gordo". ¿Quién es gordo al final? ¿Quién es el delgado? ¿La mujer, el hombre, las personas LGTBQI? "Toda esta rica variedad de personas, todos y todas, somos nosotros”, dice Pérez del Viso y añade: "Es la nueva perspectiva de la diversidad. A ello tenemos que llegar con la Educación y con el Derecho".

El año pasado se publicaron una serie de libros sobre la gordofobia que expusieron la crudeza de la opresión en la normalización de los cuerpos.



En varios países, como Argentina y Brasil, las activistas actuaron para conservar su derecho a la gordura y exigir de los gobiernos no sólo beneficios por su condición, sino su reconocimiento.



En 2020, la argentina Magdalena Piñeyro lanzó en Amazon 10 gritos contra la gordofobia, y lo hizo porque "estuve casi treinta años callada, habitando mi cuerpo llena de dolor. Pero en el camino de la vida me encontré con el activismo gordofeminista, que me llevó a transformar el dolor en rabia y la rabia en grito, y cuando alguien grita, es porque necesita que lo escuchen", escribió.



Agustina Cabaleiro, otra la activista, que en las redes figura como @onlinemami, escribió el libro Te lo digo por tu bien sobre el estigma de la gordura en 2021, pues necesitaba contar la discriminación que padeció desde el colegio.



La estadounidense Virgie Tovar en Tienes derecho a permanecer gorda, editado por Godot, escribió que por "lo que nuestra cultura nos enseña sobre las personas gordas, enseguida nos damos cuenta de que la gordofobia es una forma de intolerancia, oculta en el lenguaje normalizador de la belleza y la salud, y en esa falsa preocupación por tu bienestar".



Stop Gordofobia, una plataforma que critica los actuales cánones de belleza basados en la delgadez, sostiene que hay discriminación con la gente gorda en cualquiera de sus formas: "la invisibilización de nuestros cuerpos en los medios, la burla, los chistes, los insultos en la calle, el acoso médico, etcétera", y que "la gordofobia no es solo asco o miedo por la gente gorda. Es un rechazo generalizado que va mucho más allá de una manifestación de desprecio. Es un sistema que excluye y margina a la gente gorda de los ámbitos de la vida social”… "Es una opresión, algo estructural en nuestra sociedad".



Y usted, ¿qué opina?

GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO

@GloriaHelenaRey

