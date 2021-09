La intención de vacunarse crece entre los colombianos

El 6,2% de los colombianos no está vacunado, ni está interesado en hacerlo, demuestra la última entrega de la encuesta ‘Pulso País’ del DANE, lo que evidencia un descenso en esta tendencia que en junio era del 11,6%.



La mayor proporción de personas que se niegan a inmunizarse se encontraron en Quibdó (23,4%), Neiva (13,5%) y Villavicencio (12,8%) y con respecto al nivel de pobreza, se evidencia que entre los “no pobres” ese porcentaje fue del 4,8% y en los pobres fue del 8,6%:



Entre las razones de la negativa el 61,4% cree que la vacuna es insegura y 18,8% considera que no suficientemente efectiva.



De igual forma la encuesta concretó que esta negativa absoluta corresponde al 20,4% de las personas que aún no se han vacunado en el país.



La encuesta también revela que los cuidados frente a la pandemia han disminuido, tanto que en Bogotá un 10,5% de personas no está preocupada si se contagia o reinfecta por covid-19. En la ciudad el 57,8% de los jefes de hogar ya se vacunó y entre los no vacunados un 36,3% respondió que le interesa hacerlo si la disposición de dosis fuera adecuada.

