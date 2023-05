Los últimos estudios científicos han revelado que el huevo es uno de los alimentos que más benefician al cuerpo, pues por sus nutrientes y proteínas ayuda al ser humano a ganar masa muscular.



Sin embargo, se sabe que varias personas como deportistas y fisicoculturistas evitaban comer las yemas de este alimento natural por su alto grado de grasas y por generar supuestos problemas de colesterol, por ello eligen comer únicamente las claras de huevos.

Los huevos son el alimento más completo y nutritivo según expertos. Foto: iStock

(Tenemos para usted: Conozca los beneficios de lavar la ropa con cáscaras de huevo).

Pero hoy en día, gracias a varios estudios, se sabe que el colesterol que contienen las yemas no se transfiere al cuerpo y no acarrea ningún riesgo cardiovascular, por lo que los huevos enteros vuelven a estar en el menú de las dietas que sugieren los especialistas en nutrición.



Y es que en la actualidad las yemas de huevo son en realidad mejores para desarrollar el músculo después de un entrenamiento físico que las claras, esto de acuerdo a un nuevo estudio publicado en el ‘American Journal of Clinical Nutrition’.Por lo tanto, si desea ganar masa muscular, lo que se recomienda es comerse el huevo en su totalidad para así sacar provecho de su alta proteína natural.

🍳¿ES MEJOR COMER SOLO LA CLARA O EL HUEVO ENTERO PARA GANAR MASA MUSCULAR?



🚀Santos y colegas se realizan esta misma cuestión en 2021 y estudian ambas posibilidades.



Te lo cuento en un hilo.🧵👇 — Saúl Sánchez (@SaulNutri) May 18, 2022

(Siga leyendo: Así debe conservar y preparar los huevos para evitar la salmonella).

Los investigadores dieron veracidad de esto, por medio de un pequeño estudio realizado a 18 jóvenes en el que le brindaban una porción de 18 gramos de proteína de yemas o claras de huevo después de una sesión de levantamiento de pesas.



Luego de alimentarlos, tomaron muestras de sangre y biopsias musculares para rastrear la síntesis de proteína muscular. Estos expertos encontraron que la respuesta posterior al ejercicio en la construcción de masa muscular era un 40% mayor en aquellos que comían las yemas, en comparación con aquellos que solo comían las claras.



Uno de los investigadores, Nicholas Burd, el jefe de la investigación, expresó que observaron cómo la investigación con los huevos enteros ayudaba en mayor síntesis proteica muscular que la investigación con las claras.

El huevo tiene una gran cantidad de preparaciones, pero para ganar masa muscular es recomendable comerlo en su totalidad. Foto: iStock

“Hay mucha confusión sobre la nutrición y las proteínas en la sociedad moderna, y la investigación muestra que necesitamos más proteínas en la dieta de lo que alguna vez pensamos incluso para mantener la salud. A medida que la población mundial crece, necesitamos estrategias rentables y sostenibles para mejorar el uso de proteína en la dieta. Este trabajo muestra que consumir proteína de huevo completa tiene un beneficio mucho mayor que obtener proteína aislada de la misma fuente", concluyó el experto.

(Le puede interesar: ¿Por qué los huevos se venden por docena?).

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

