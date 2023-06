Los reguladores estadounidenses revocaron la autorización de emergencia para la vacuna contra el covid-19 de Johnson y Johnson después de que la unidad Janssen de la compañía solicitara su retiro.



(Siga leyendo: Caducan todas las vacunas de Janssen contra covid-19 en EE.UU.)

Janssen informó al Administración de Alimentos y Medicamentos que las vacunas compradas por el Gobierno habían expirado y no había demanda del producto en Estados Unidos, según un comunicado del regulador publicado la semana pasada.



“La FDA ha determinado que es apropiado para proteger la salud pública o la seguridad revocar esta autorización”, dice el comunicado. La empresa “no tiene intención de actualizar la composición de cepas de esta vacuna para abordar las variantes que surjan”.



La vacuna de dosis única de J&J enfrentó contratiempos desde el principio luego de que algunos problemas de fabricación y casos de un trastorno de la coagulación poco común y potencialmente mortal retrasaron su lanzamiento a principios de 2021.

US regulators revoked emergency authorization for Johnson & Johnson’s Covid-19 vaccine after the company’s Janssen unit requested its withdrawal https://t.co/UymbgeVSGh — Bloomberg (@business) June 5, 2023

Desde entonces, la demanda se ha mantenido moderada en comparación con las vacunas más populares de Moderna Inc. y la asociación de Pfizer Inc. y BioNTech SE.



La decisión no debería afectar a las personas que recibieron la vacuna de Janssen como parte de su régimen de vacunas para el covid, según Joshua Sharfstein, decano de la práctica de salud pública y participación de la comunidad en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.



(Le puede interesar: Esto es lo que se sabe sobre la vacuna de Janssen contra el covid-19)



“Dado que el motivo del retiro no tiene que ver con la efectividad de la vacuna, no creo que cambie el hecho de si la vacuna cuenta para la protección de alguien”, dijo.

Más noticias de Salud