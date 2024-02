La eyaculación podría dar importante alarma sobre el cáncer de próstata

Muchos han sido los estudios e investigaciones que científicos han llevado a cabo para determinar qué puede ayudar para evitar el cáncer de próstata.



En varios lugares del mundo se han hecho estudios, en el que incluyen un número de hombres, a los cuales se le realiza algunas pruebas para determinar si ciertas prácticas pueden ayudar a prevenir esta enfermedad.



Es el caso de una publicación realizada en el Harvard Health Publishing, en el cual se estudió a 29.342 entre 46 y 81 años, tomando como base el número de eyaculaciones al mes, teniendo en cuenta relaciones sexuales, masturbación y emisiones espontáneas en la noche.

En este se evaluó exhaustivamente la salud y estilo de vida cada dos años, lo que concluyó que entre mayor frecuencia de eyaculaciones existía un 31% menos de probabilidades de padecer cáncer de próstata.



Es decir, si estos hombres tenían más de cuatro eyaculaciones al mes, el riesgo de tener la enfermedad era menor.



Igualmente, se hizo otro tipo de estudios en Australia, en donde participaron, 2338 hombres, a los cuales se les evaluó la frecuencia de eyaculación durante relaciones sexuales y autoplacer. La investigación arrojó que quienes tenían más eyaculaciones presentaban menor frecuencia de cáncer de próstata.

Por otra parte, la revista Men’s Health publicó algunos artículos en donde se menciona que otros beneficios trae la eyaculación para los hombres.



En el texto se anota que el eyacular más de cuatro veces al mes puede mejorar la calidad del esperma, así como también la cantidad de espermatozoides.



De igual manera, señala que mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño, reduce el estrés y la ansiedad y también puede reducir la intensidad de las migrañas.



No obstante, no existen más investigaciones concluyentes en los que se afirme que a mayor eyaculación haya menos riesgo de padecer la enfermedad, puesto que pacientes con gran número de descendencia y que han tenido un gran número de eyaculaciones no están exentos de sufrir de esta enfermedad.



Según la Organización Mundial de la Salud, este cáncer es uno de los más frecuentes en hombres, después del de vejiga.

