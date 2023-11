La estudiante de cine que volvió a escuchar gracias a dos oídos 'biónicos' en Colombia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 466 millones de personas en el mundo sufren de sordera moderada a severa y estima que esta cifra llegará a los cerca de 900 millones en el 2050. Sin embargo, gracias a la tecnología, quienes padecen esta discapacidad tienen la oportunidad de volver a escuchar. Este es el caso de la estudiante colombiana de cine Mariana Salamanca.



Mariana comenzó a perder la audición cuando estaba próxima a cumplir cinco años. En ese momento fue diagnosticada con hipoacusia mixta bilateral y a sus padres les advirtieron que su audición se deterioraría gradualmente.



A los ocho años, edad en la que los niños están explorando su entorno y tratando de socializar, Mariana ya estaba utilizando audífonos para mejorar su condición, la cual, de manera paulatina, se redujo al 15 por ciento.



Asistir al colegio fue otro desafío para la entonces niña. El matoneo apareció y ella debió lidiar con él. “Haber perdido la audición en la escuela no fue fácil: los niños no saben de estos temas y que se puede perder la audición a cualquier edad, entonces son crueles. Siempre me hacía en la primera fila para poderle leer los labios a la profesora para entender, pero mientras escribía en el cuaderno me perdía, fue difícil”, recordó Mariana, quien siempre fue una buena estudiante.

Un cambio de vida

Cuando tenía 14 años, a Mariana le pusieron el primero de sus dos implantes. Al comienzo fue difícil, pero se adaptó gracias a las terapias y a su perseverancia y deseos de salir adelante.



Tres años después, en el 2017, se pusieron el segundo implante. El proceso de adaptación fue similar, pero al tener los dos implantes, se sentía extraña y no entendía ningún sonido, ni siquiera su propia voz.



“Gracias a los implantes cocleares volví a escuchar”, comentó Mariana, quien afrontó momentos difíciles en su adaptación al mundo sonoro, que ya desconocía.



Hoy, a sus 23 años, está próxima a graduarse con una tesis que relata su propia historia de vida. Diseñó una video instalación llamada “Trascendiendo el silencio”, testimonio de resiliencia, superación y aceptación personal.



Con base en su propia experiencia por cuenta de una temprana pérdida auditiva y la posibilidad de escuchar gracias a la tecnología del implante coclear, surgió la inspiración para que una estudiante de cine decidiera revelar su historia en su tesis de grado.



“Hasta hace un año y medio, decidí pararme y aceptarlo, hacerlo público, decir soy sorda y tengo dos implantes cocleares y me acepto como soy, me identifico como ciborg, ya que tengo un aparato electrónico dentro de mí, que me ayuda a tener la vida que llevo en este momento”, afirmó orgullosa Mariana.

Mariana Salamanca superó la sordera gracias a la tecnología. Tiene dos oídos "biónicos" y basó su tesis de grado en su historia de superación. pic.twitter.com/7ywdsHcNdt — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) November 27, 2023

'Es un ejemplo'

La tecnología ayuda a los niños con sordera. Foto: JArchivo Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Lina Rubio, audióloga de la Zona Norte de América Latina de MED-EL, destacó el ejemplo de superación que hoy es Mariana. “El bullying es y siempre será un tema para tocar en cualquier sistema educativo. Los pacientes que tienen pérdida auditiva y logran superarla gracias a sistemas implantables y/o ayudas auditivas deberían ser considerados como estudiantes sin limitaciones, sin embargo, para sus pares podrían ser blanco de burlas”.



Rubio recalcó la necesidad de que las familias eduquen desde casa, tras comprender que cualquier dispositivo de apoyo como lentes, procesadores, audífonos o sillas de ruedas, no hacen discapacitado a una persona, sino que son un medio para superar cualquier barrera que el paciente tenga.



Añadió que es importante entender que la integración a las personas con pérdida auditiva se debe hacer en todos los niveles: una persona supera la barrera de la comunicación y de la pérdida auditiva, una vez que cuenta con un implante coclear o alguna solución auditiva y su debida rehabilitación, debe integrarse a la escuela regular con sus pares comunicativos. El hecho de que se haga sin aislar al paciente es parte del desarrollo como país y sociedad.

Le gusta la actuación

Mariana estudió cine con enfoque en dirección de arte en la Universidad Central, en Bogotá. Su pasión son la escenografía, utilería, vestuario y maquillaje. A pesar de los desafíos de la competitiva industria del cine en Colombia, se ve a futuro como toda una profesional que espera trabajar en la producción de películas para dejar su huella. Sin embargo, es consciente de los retos de la industria que a menudo se basa en conexiones y oportunidades.

Mariana comenzó a perder el oído a los cinco años. Foto: Archivo particular

Además le gusta la actuación, pero aún no ha encontrado encajar en un papel por ser una chica que está tatuada y que además tiene implantes. “Si tuviera la oportunidad de hacerlo (actuar), lo haría sin problema”, dijo.



Mariana hoy se acepta y vive como cualquier joven de su edad, y ante todo no oculta su sordera o sus implantes, porque se reconoce y está orgullosa de sí misma.



“Todo empezó casi a los cinco años y nunca se supo la razón por la cual perdí la audición, simplemente fue algo como que me tocó al azar”, explicó Mariana, quien es una de las cerca de 500.000 personas con pérdida auditiva en Colombia, según el Ministerio de Salud.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

@ferumapress

