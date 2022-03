“La equidad en el acceso a servicios de salud ha sido uno de los núcleos de la estrategia del país frente a la pandemia en de estos dos años”, dice Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, quien además agrega que en este tiempo la contingencia ha dejado lecciones a toda la institucionalidad, que relevó el papel del sector de la salud, que puso el bienestar colectivo en términos de sociedad, al punto que la crisis de salud se convirtió en una crisis sistémica en torno a la cual actuaron todas las demás estructuras del Estado.



De acuerdo con Ruiz, la aproximación desde el Gobierno en todo este proceso ha estado fundamentada- a diferencia de muchos otros países- en decisiones basadas en componentes técnicos y científicos que no solamente permearon a nivel nacional, sino que tuvieron una relación simétrica a nivel departamental y municipal, al punto que todos los planes de Gobierno que los mandatarios tenían al inicio de sus periodos (que coincidió con la expansión del virus) cambiaron y convirtieron la pandemia en el núcleo de sus gestiones, que en muchos casos aún se mantiene.



Si bien no es el momento de hacer balances definitivos porque la pandemia aún no termina, el ministro dice que desde el plano sectorial, la salud- que históricamente arrastraba una crisis de legitimidad que empezaba a recuperarse- se puso a prueba en medio de las suspicacias y de la no credibilidad que poco a poco fueron cambiando para demostrar que tenía la capacidad de responder a una situación sin precedentes.



Para eso, dice Ruiz, ha sido importante la conjunción de todas las voluntades orientadas desde el Gobierno Nacional, que después de reconocer la problemática desde un comienzo, orientó los recursos y las decisiones que pidieron fortalecer un sistema de salud que en poco tiempo mostró un crecimiento efectivo en medio de deudas acumuladas, limitación para la búsqueda de insumos en contextos difíciles de mercado, mientras se desnudaba la limitada capacidad tecnológica que rápidamente tuvo que compensarse para hacer frente a las demandas crecientes.



Llama la atención también la “voluntariedad” con la que respondieron todos los integrantes de los diferentes niveles del sector de la salud a los llamados, que en un marco de responsabilidad solidaria han permitido que más allá de las diferencias y las competencias naturales se han volcado a atender sin distingos a toda la población, prueba de ello, dice el ministro Ruiz, fue la posibilidad de integrar bajo una sola unidad de administración las camas de UCI para que fueran ocupadas por cualquier colombiano en cualquier institución con el solo requisito de necesitarla.



“Esto parecía imposible pero se pudo en el contexto de la equidad y la puesta del interés general por encima del individual”, apunta Ruiz.



Por supuesto, dice el ministro, en estos 24 meses hay que resaltar la disciplina de la población que aprendió a cualificar y a responder la percepción del riesgo y que en conjunto con otros sectores de la sociedad han tenido permanentemente el tema de la pandemia como componente prioritario dentro de sus agendas.



“Convertir al ministerio de Salud como una voz autorizada en el país y diluir la dicotomía entre lo sanitario y lo económico son buenas bases para enfrentar los difíciles procesos de readaptación que se desprenden de un periodo del cual el país empieza a pasar la página”, remata Ruiz Gómez.



UNIDAD DE SALUD

