La enfermedad silenciosa que mata a más personas que el cáncer: es difícil de detectar

Durante años, se ha creído que el cáncer es la enfermedad que más personas ‘mata’ en el mundo, pues la Organización Mundial de la Salud indicó que en el 2021 fallecieron aproximadamente 10 millones de personas a causa de este padecimiento en diferentes partes del cuerpo.

Sin embargo, un reciente estudio realizado por especialistas de la Universidad de Washington indicaría que existe una ‘enfermedad silenciosa’ que acaba con la vida de más de 11 millones de personas al año.

La investigación se realizó analizando los registros médicos de 195 países. Los expertos detrás del estudio mencionan que las cifras son ‘alarmantes’, puesto que los fallecimientos por septicemia podrían llegar a doblar las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el cáncer.



La septicemia es conocida popularmente como un tipo de ‘envenenamiento en la sangre’ y según el portal especializado en salud Healthline Media, Inc. es una infección grave del torrente sanguíneo causada por bacterias de otra parte del cuerpo que ingresan al torrente sanguíneo y se multiplican rápidamente, esto por una falla en el sistema autoinmune.



También la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos dice que esta extraña enfermedad es de difícil detección, ya que presenta síntomas como: fiebre o temperatura corporal baja, escalofríos, frecuencia cardíaca acelerada, dificultad para respirar, erupción cutánea, confusión y desorientación, y mareos provocados por una disminución de la presión arterial, entre otros. Estos también se presentan con otro tipo de infecciones.

El portal especializado en salud ‘Nemours KidsHealth’ explica que la septicemia se desarrolla cuando el sistema inmunológico se descontrola y ataca a sus propios órganos y tejidos. Esto puede ocurrir cuando se combate cualquier tipo de infección.



El estudio realizado por la Universidad de Washington fue publicado en la revista de medicina británica ‘The Lancet’ y mencionan que cada año se registran alrededor del mundo aproximadamente 49 millones de casos, de los que mueren unos 11 millones de personas.



Kristina Rudd, una de las especialistas que trabajó en la investigación afirma que: “Mis colegas que tratan pacientes en terreno en países de ingresos medios y bajos han estado advirtiendo esto durante años, que la septicemia es un problema importante. Por eso, no estaba tan sorprendida, pero no esperaba que fuera el doble de la estimación anterior”.

