La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó este jueves el uso del fármaco Evusheld, compuesto por dos anticuerpos monoclonales desarrollados por la farmacéutica AstraZeneca para la prevención de la covid-19 en mayores de 12 años antes de una posible exposición al SARS-CoV-2, el virus que provoca esta enfermedad.



El comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA recomendó a la Comisión Europea autorizar la comercialización de Evusheld, compuesto por los principios activos tixagevimab y cilgavimab, dos anticuerpos monoclonales diseñados para unirse a la proteína espiga del virus que causa la covid-19 en dos puntos diferentes.



“Cuando los anticuerpos en Evusheld se adhieren a la proteína espiga, el virus no puede ingresar a las células para multiplicarse y no puede causar la infección por covid-19”, señala la agencia.



El CHMP evaluó los datos de un estudio clínico en el que participaron más de 5.000 personas y que mostró que este fármaco, administrado en dos inyecciones de 150 mg de cada uno de los anticuerpos monoclonales, redujo el riesgo de infección por covid-19 en un 77 %.



La duración de la protección contra el virus se estima en al menos seis meses y el fármaco sólo debe administrarse en personas mayores de 12 años con un peso mínimo de 40 kg, aunque los datos del estudio analizado se recopilaron antes de la aparición de la variante ómicron y su subvariante, por lo que estas podrían ser menos sensibles a este preparado.



La agencia evaluará en las próximas semanas si un régimen de dosificación alternativo podría ser apropiado para la prevención de la covid-19 resultante de variantes emergentes.



La EMA cree que este medicamento es, además de eficaz, seguro, puesto que sus efectos secundarios fueron generalmente leves, con un pequeño número de personas que reportaron reacciones en el lugar de la inyección o hipersensibilidad.



Este cóctel podría ser clave en la protección de las personas con un sistema inmunodeprimido, en las que las vacunas contra la covid-19 disponibles hasta ahora no han provocado el efecto deseado a la hora de proteger contra esta enfermedad.

