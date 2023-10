La dura respuesta de las EPS al informe de la subcomisión: 'persisten los problemas'

Ayer se conoció el informe final elaborado por la subcomisión designada para la concertación de un nuevo texto de reforma de la salud. En el documento se tocan algunos artículos con temas clave como la función de las Gestoras de Vida (actuales EPS), la eliminación de la intermediación financiera y la prohibición de la integración vertical en el segundo y tercer nivel del sistema.



Los gremios de las EPS (Acemi, Gestarsalud y la Cámara de Aseguramiento en Salud de la ANDI) reconocieron la iniciativa y el trabajo de los representantes que adelantaron la revisión del proyecto de Ley 339.



"Durante tres días se escucharon 124 intervenciones de diferentes actores de la sociedad en las cinco mesas de diálogo nacional convocadas por la subcomisión y, según lo informado por los representantes que participaron y el informe respectivo, se lograron acuerdos en algunos temas", explican en un comunicado.



Sin embargo, los gremios advierten que una vez conocido el informe las "problemáticas persisten".



"La atención de los colombianos sigue en riesgo, las responsabilidades planteadas son confusas, el tiempo de transición es insuficiente y no está clara la financiación del modelo propuesto", explican las EPS en un comunicado.

Los "vacíos"

En el comunicado, las EPS también detallaron que el informe de la subcomisión presenta 10 "vacíos":

1. El articulado sigue sin plantear soluciones a los principales problemas del sistema de salud que afectan a la población. No es claro quién realizará el acompañamiento del paciente, quién lo representará y quién responderá por él a lo largo del sistema.



2. Sigue fragmentada la atención entre el primer nivel y la mediana y alta complejidad. Esto afectará al usuario y, en especial, a los pacientes que demandan permanentemente servicios de salud.



3. Se designan varios responsables para los mismos procesos, como es el caso de la operación de referencia y contrarreferencia. Esto multiplica los trámites para el usuario, confunde y diluye las responsabilidades de cada entidad.



4. Las funciones de las Gestoras de Salud y Vida no se aclaran y sus responsabilidades se cruzan con las de otras instancias. La eliminación de sus capacidades autónomas en materia de conformación de redes y de contratación de prestadores va en contravía de una adecuada gestión del riesgo en salud y del riesgo financiero.



5. No se define con precisión qué actor asumirá los riesgos operativos, financieros y de salud. ¿Cómo se garantizará la suficiencia de los recursos y el cuidado del presupuesto a la salud?



6. La transición para la transformación de las EPS hacia Gestoras de Salud y Vida no es viable en los tiempos y las condiciones que se proponen.



7. Se plantea que con los recursos del subsidio para la población pobre, que financian el aseguramiento de cada individuo, se financien los hospitales públicos. Esto generará tensiones en la financiación entre los servicios de salud de las personas y la necesidad de mantener financiada la red pública. El subsidio a la oferta debe considerarse en las zonas dispersas y que realmente lo requieran.



8. Se generan nuevos gastos sin fuentes de financiación. No es clara la forma como se financiará la atención integral y sigue sin saberse el costo real de la reforma a la salud.



9. Las funciones administrativas que se le otorgan a los Centros de Atención Primaria van en contravía del espíritu de fortalecer la atención primaria y mejorar el acceso y resolutividad de los servicios de salud.



10. En términos reales, se acaba la libre elección.

El llamado

Entre tanto, los gremios hicieron un "llamado a los honorables congresistas para debatir a profundidad el modelo de atención, con la mirada en el paciente, en su trasegar por el sistema, desde la solicitud de una cita médica hasta el último cuidado que requiera. Hay que simplificar ese tránsito para ellos, la ruta debe ser clara".



Y agregan: "Queremos asimismo insistir en la necesidad de abordar con urgencia los temas de financiamiento y suficiencia presupuestal".



