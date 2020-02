El drama de las urgencias en un hospital en la frontera con Venezuela

A la ventanilla del triage se asoma un joven sangrando en su brazo izquierdo. No necesita decir que tiene el hueso roto para notar que a esa extremidad deforme algo grave le pasó. Es venezolano y pide atención porque no lo quisieron recibir en otro hospital. A eso agrega una súplica. Requiere auxilio urgente.

Desde su posición en aquella ventanilla de la sala de espera del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta no alcanza a ver el caos que le precede. No es que no lo quieran atender, es que por ahora no hay dónde, ni con qué. En sala de observación y en los consultorios las 18 camillas, las 14 sillas de ruedas y las 12 sillas plásticas, así como pisos y paredes, ya están ocupadas por personas que aquejan dolencias iguales o peores.



La jefe de enfermería, que viene siendo la matrona de la mayoría del personal de salud de esta área, calcula que en esta noche de martes, justo cuando la Defensoría del Pueblo realiza una toma, 180 seres humanos abarrotan un lugar que tiene capacidad para 72.

Así estaban las urgencias del Erasmo Meoz aquella noche. Foto: Ronny Suárez - EL TIEMPO

Y es que el Hospital Universitario Erasmo Meoz es el centro de salud más importante de Cúcuta, de Norte de Santander y, probablemente, uno de los más significativos de Venezuela. Ubicado a escasos kilómetros de la frontera, recibe a diario a cientos de ciudadanos del vecino país que necesitados de atención llegan hasta sus puertas, en el barrio Guaimaral.



Las cifras son más que dicientes: hoy el 70 por ciento de las atenciones son a población venezolana. Casi todos los bebés que allí nacen, de hecho, son de padres extranjeros. El servicio de urgencias, por supuesto, absorbe la mayor parte de esta explosión de consultas.



Los funcionarios de la Defensoría llegaron allí, en compañía de un equipo periodístico de EL TIEMPO, para evaluar la garantía del derecho a la salud en el servicio de urgencias. Llevan formatos de encuestas para hacerlo, pero les cuesta diligenciarlos porque los pacientes desesperados les piden ayuda. Acusan demoras de 12 horas en todos los servicios.

Un grito, de repente, agita la zozobra que se respiraba en aquella sala. “¡Una camilla, una camilla! ¡Jueputa, una camilla!”, se escucha a lo lejos. El alarido anticipa una escena dramática. Dos hombres intentan cargar a otro que desgonzado deja ver dos impactos de bala en su pecho. No pueden con su peso. La camilla no aparece y en ese ambiente ya cargado de dolor nadie quiere soltar la suya. Un joven, a regañadientes, la entrega. El personal médico como puede sube en la camilla al corpulento ensangrentado se apresura a llevarlo a sala de cirugía. Los médicos no pudieron hacer mucho, según se supo después.



El Erasmo Meoz lucha día a día por sobreponerse. Está en plena remodelación y acaban de abrir 30 camas adicionales de urgencias, que se suman a las carpas donadas por fondos internacionales que atienden complejidades 3 y 4 a las afueras del hospital, en lo que solía ser una cancha de fútbol.

Sala de expansión abierta hace poco. Foto: Ronny Suárez - EL TIEMPO

Sus empleados reconocen, eso sí, que hace falta mucho dinero, recursos y respaldo para seguir cuidando a sus pacientes.

¿Tiene un testimonio que desee contarnos sobre los servicios de urgencias? Publíquelo en redes sociales con la etiqueta #MiHistoriaEnUrgencias o envíelo al correo salud@eltiempo.com.



UNIDAD DE SALUD