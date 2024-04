¿La dieta realmente influye en la longevidad? Aquí la respuesta de expertos

vivir por muchos años es un deseo que se ha extendido a lo largo de la población mundo, no solo porque ayuda a que las personas puedan disfrutar al máximo de su vida, sino porque les brinda más tiempo a lado de sus seres queridos, pero ¿realmente la longevidad está relacionada con la alimentación? Eles un deseo que se ha extendido a lo largo de la población mundo, no solo porque ayuda a que las personas puedan disfrutar al máximo de su vida, sino porque les brinda más tiempo a lado de sus seres queridos, pero

En general se suele recomendar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro y ayudar a que el organismo se mantenga saludable, algo que se ha comprobado por medio del estudio de las llamadas "zonas azules", mismas que se caracterizan por la longevidad de sus habitantes.

No obstante, una reciente publicación de Medline Plus afirma que hay otro elemento que en realidad podría tener una relación más significativa con la larga esperanza de vida de las personas y este es la genética.

Genética, el verdadero determinante de la longevidad

Aunque la duración de la vida humana está influenciada por factores como el medio ambiente y el estilo de vida, lo cierto es que la genética es uno de los elementos menos abordados y más significativos en el ramo.

De hecho, Medline Plus señala que, estadísticamente hablando, se estima que alrededor del 25 por ciento de la variación en la duración de la vida humana está determinada por la genética, aunque todavía no se conoce con exactitud qué genes y cómo contribuyen a la longevidad.

Algunos genes asociados con períodos de vida prolongados son el APOE, FOXO3 y CETP, no obstante, lo cierto es que no se encuentran en todos los individuos, por lo que es probable que las variantes en múltiples genes no identificados actúen de manera conjunta para contribuir a una vida larga.

Esto no quiere decir que el estilo de vida no influya en aumentar la esperanza de vida de las personas, ya que, según el medio citado, se ha encontrado que otros de los factores que influyen en la longevidad de las personas es el hecho de no fumar, no tener obesidad y manejar bien el estrés.

¿La alimentación ayuda a vivir más años?

A pesar de que queda claro que la genética puede contribuir a que las personas logren tener una vida más larga, lo cierto es que la alimentación también juega un factor clave, pues, de acuerdo con el Instituto Europeo de Nutrición y Salud, uno de los pilares para lograr ser una persona longeva es una dieta saludable.

Al respecto, el Instituto apunta que una dieta equilibrada y nutritiva que sea rica en frutas, verduras, hidratos y proteínas, "es fundamental para promover una vida longeva y saludable".

Además, recomienda evitar el consumo excesivo de alimentos procesados y grasas saturadas, prefiriendo en cambio los alimentos orgánicos y productos que puedan ayudarlo con afecciones crónicas, si es que las tiene.