Un equipo de investigadores del Clínic-Idibaps, con el apoyo de la Fundació La Caixa, ha llevado a cabo un estudio que revela que las mujeres embarazadas que siguen la dieta mediterránea experimentan una notable disminución de la ansiedad, con una reducción de entre el 25 y el 28 por ciento en sus niveles. Además, se observó que estas mujeres también gozan de un mejor bienestar y una mayor calidad del sueño.



El informe, publicado en la revista 'Nutrients', destaca que los trastornos de ansiedad y estrés están aumentando en las embarazadas, estimando que una de cada cinco futuras madres podría padecerlos, según indicó la Fundación La Caixa en un comunicado.



Los investigadores señalan que estudios anteriores realizados en mujeres no gestantes ya habían relacionado la dieta mediterránea con una mejora en el bienestar y la salud mental. Sin embargo, este estudio es pionero al evaluar y demostrar los beneficios de esta dieta específicamente en mujeres embarazadas.



Dormir bien proporciona una mayor energía y rendimiento durante el día. Foto: iStock

Para el estudio, se reclutaron 1.221 embarazadas de alto riesgo, quienes fueron distribuidas de manera aleatoria en dos grupos distintos a las 19-23 semanas de gestación. Uno de los grupos siguió una dieta mediterránea, que incluía un mayor consumo de cereales integrales, verduras, productos lácteos, fruta fresca, legumbres, frutos secos, pescado y carne blanca, así como el uso de aceite de oliva para cocinar y aliñar. Por otro lado, el otro grupo recibió la atención habitual durante el embarazo, sin ninguna intervención especial en su alimentación.



Los resultados obtenidos fueron significativos. La intervención basada en la dieta mediterránea logró reducir entre un 25 y un 28 por ciento la ansiedad y el estrés en las madres gestantes. Además, se observó una mejora en el bienestar y la calidad del sueño en comparación con el grupo que no recibió ninguna intervención.



Estos hallazgos se basaron en los cuestionarios de estrés completados por las participantes y en la medición de los niveles de metabolitos relacionados con el estrés, como el cortisol y la cortisona, en muestras de orina.



El proyecto recibió financiación de diversas entidades, entre ellas la Fundación La Caixa, la Cerebra Foundation for the Brain Injured Child, la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), el Instituto de Salud Carlos III, la Universitat de Barcelona (UB) y el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red sobre Enfermedades Raras (CIBERER) Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) y Salud Mental (CIBERSAM).

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.