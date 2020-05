La crisis de los odontólogos por la pandemia

Hasta hace dos meses, Andersson Urueña, odontólogo especializado en rehabilitación y estética oral, atendía a un promedio de 25 pacientes mensuales en su clínica privada en Bogotá; sin embargo, este número se ha reducido a cero desde que el Gobierno decretó la cuarentena nacional por cuenta de la epidemia de covid-19.



Sus ingresos han caído de la misma manera, a tal punto que ha llegado a pensar en la posibilidad de cerrar su negocio, en el cual cuenta con varios empleados. “En las noticias siempre sale que el Gobierno va a ayudar a varios sectores, pero nunca nos mencionan a los odontólogos. Sentimos que estamos olvidados”, reconoce Urueña, quien ha buscado alternativas para no dejar caer la empresa que con tanto esfuerzo construyó.

“He hecho lo posible para seguir moviendo mi negocio, adelantando las valoraciones de manera virtual, pero eso no es suficiente. A todo esto hay que sumarle que los precios de los implementos de bioseguridad, como guantes, tapabocas y polainas, entre otros, están cada vez más caros. Yo he comprado máscaras que antes costaban 300,000 pesos y ahora están a $ 1’200.000, y lo peor es que nos dicen que van a seguir subiendo de precio”, agrega.



La situación de Urueña no es excepcional. Es la misma por la que, según la Federación Odontológica Colombiana, están pasando la mayoría de los odontólogos del país por cuenta de las restricciones a la prestación de su servicio que estableció el Gobierno para la contención de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Durante la pandemia, un 90 por ciento de toda la actividad odontológica está parada en Colombia. Solo está habilitado el manejo de urgencias, pero sin lineamientos claros por parte del Gobierno. Incluso desde antes de que se iniciara la cuarentena ya veníamos con una situación crítica, porque los pacientes no estaban yendo a consulta por miedo a contagiarse”, asegura María Fernanda Atuesta, presidenta de la federación.



De acuerdo con Atuesta, la crisis por la que están pasando los odontólogos responde en gran parte al hecho de que son un sector independiente, que vive de lo que se produce en el día a día y que, como muchos otros sectores económicos, no estaba preparado para enfrentar un confinamiento tan severo.



La federación estima las pérdidas del sector en unos 250.000 millones de pesos por cada mes de inactividad, basándose en un ejercicio del 2014 en el que se analizaron las consecuencias de una eventual interrupción total de sus servicios.



“No estamos produciendo y tenemos alquileres, nóminas y facturas por pagar. Solicitamos un salvavidas por parte del Gobierno y pedimos al Ministerio de Salud que nos dé unos lineamientos para poder retomar nuestro trabajo. Nosotros les pasamos una propuesta de protocolo y, solo hasta esta semana, ellos emitieron un anuncio con lineamientos enfocados en la atención domiciliaria. Nosotros no los compartimos porque consideramos que esta modalidad es riesgosa tanto para los profesionales como para los pacientes”, afirma Atuesta.

Y continúa diciendo: “Creemos que estamos en un momento de oro para elevar el nivel de los servicios de la salud oral en el país, para que se vea a la odontología como un servicio prioritario del sistema de salud. No hay que perder de vista que a través de la salud oral se pueden determinar más de 100 enfermedades crónicas no transmisibles”.

“Necesitamos una dirección de salud oral en el Ministerio de Salud y una mejora sustancial en los contratos laborales. El Gobierno tiene una deuda muy grande con la odontología del país”, apunta Atuesta.

Las exigencias de los odontólogos al Ministerio de Salud

La Federación Colombiana de Odontología hizo una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud para poder reanudar la prestación de sus servicios. Entre estos lineamientos están: la emisión de protocolos, el acceso a insumos con precios razonables y facilidades en la importación, la reducción o eliminación de aranceles para instrumental odontológico, el acceso a créditos con bajo interés y períodos de gracia, mayores garantías laborales, la implementación de una dirección de salud oral en el ministerio, la inclusión de acciones efectivas en promoción y prevención, la posibilidad de remitir pacientes y de activar redes de atención.

Asimismo, piden mayor protección por parte del Estado, e instan a las EPS y a prepagadas para que consideren la importancia de la atención odontológica e implementen estrategias de atención que tengan en cuenta los derechos de trabajadores y pacientes.



