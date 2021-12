La Corte Constitucional estudió el caso de una adulta mayor a quien le negaron el servicio de enfermería, pañales para adultos y otros insumos, por supuestamente carecer de órdenes médicas que solicitaran los recursos antes mencionados.



(Siga leyendo: Nadie quiere envejecer, pero ¡es inevitable!)



A raíz de esta situación, el alto tribunal recordó que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) deben garantizar de forma continua, permanente y oportuna, los insumos médicos que requieran los pacientes, sobre todo si son personas de la tercera edad.



(Además: ‘El alzhéimer terminará siendo una enfermedad rara’)

El caso fue estudiado por la Corte Constitucional, luego de que la hija de una señora de 86 años que padece alzheimer, diabetes mellitus, osteoartrosis, hipertensión arterial, entre otras patologías, no recibiera los suministros que requería.



(Lea también: La ciencia de envejecer sin tener que sentirse viejo)



La hija de la señora solicitó a la EPS el suministro de enfermería o auxiliar de enfermería 24 horas diarias, transporte de ambulancia, una silla de ruedas, pañitos húmedos, crema antipañalitis, y crema para piel diabética, pero todos estos servicios le fueron negados.



La EPS demandada señaló que solo puede autorizar los servicios y tecnologías que sean ordenados por profesionales de la salud y, en este caso, los médicos tratantes no habían prescrito los insumos, ni los servicios solicitados por la hija de la ciudadana.



(Le puede interesar: ¿Por qué los humanos no viven más de 100 años? Estos hábitos lo impiden)



Sin embargo, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, la Corte comprobó que la señora había sido valorada por médicos tratantes que le habían ordenado los servicios, pero que la EPS no había cumplido con esta orden.



Por esta razón, el alto tribunal ordenó que en el término de 24 horas esa Empresa Prestadora debía “autorizar y entregar los elementos de salud prescritos por los médicos tratantes. Asimismo, tendrá 48 horas para valorar, a través de los médicos adscritos a su entidad, si la paciente requiere crema para piel diabética y una silla de ruedas o cualquier otra ayuda técnica que mejore su movilidad”.



(Le recomendamos leer: 'La pérdida de audición en la vejez está ligada al deterioro físico')



La Corte advirtió a las EPS que, ante la ausencia de prescripciones, ordenes o formulas médicas, están obligadas adelantar gestiones administrativas para garantizar la entrega de los insumos médicos a los pacientes.



Finalmente, la Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que verifique el cumplimiento de esta exigencia. Además, en 20 días, la EPS tendrá que presentar un informe al juez de única instancia para verificar el cumplimiento de las órdenes.

Más noticias de Salud

-Cómo el estrés puede ser contagioso y qué hacer para evitarlo







-La OMS da luz verde a primera vacuna anticovid elaborada en Latinoamérica