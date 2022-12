A la hora de alimentarnos se deben tener en cuenta varios aspectos. Que los alimentos sean frescos, ricos en vitaminas y de ser posible los más naturales.Pocas veces tenemos presente a la hora de preparar nuestras comidas que los aceites y el tiempo de cocción también son una parte fundamental.



Es tan así, que se han adelantado estudios como 'Comer alimentos ricos en almidón demasiado cocinados está relacionado con el cáncer, advierte una agencia'.



Allí "se advierte a los consumidores de los peligros de cocinar demasiado las tostadas, las patatas y otros alimentos ricos en almidón porque la acrilamida, una sustancia química que se produce durante la cocción, se ha relacionado con el cáncer", señalan.



Los estudios sobre su relación con el cáncer no son determinantes, pero se recomienda evitar la sobre cocción. Foto: iStock

Los peligros de los altos niveles de acrilamida se reconocen desde hace aproximadamente una década, pero en 2015 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó una evaluación de riesgos en la que afirmaba que los altos niveles de acrilamida en los alimentos aumentaban potencialmente el riesgo de desarrollar todos los tipos de cáncer en todos los grupos de edad.



Entre los efectos que se han asociado a la acrilamida destaca el aumento del riesgo de desarrollo de cáncer, principalmente en el riñón, el endometrio y los ovarios.



Esta se forma debido a los azúcares y aminoácidos presentes de forma natural en muchos alimentos, como la asparagina.



"El proceso químico que causa esto se conoce como la reacción de Maillard, que también oscurece los alimentos y afecta al sabor", explican desde la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) al portal Alimente+.

Pero de acuerdo con el Cancer Reaserch UK no hay suficientes pruebas de buena calidad que demuestren esta relación.



"Por ejemplo, algunos estudios no son capaces de medir con precisión la cantidad de acrilamida en la dieta de las personas", señala la organización y añaden que "los estudios de buena calidad no han demostrado que la acrilamida de los alimentos provoque cáncer en los seres humanos".



No obstante, lo más recomendable es seguir una dieta balanceada y evitar que los alimentos superen el tiempo de cocción indicado, pues de esta forma se eluden los posibles riesgos .

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS